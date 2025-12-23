Con 3,1 millones de argentinos, Brasil alcanzó un récord de turistas extranjeros en 2025 El país vecino superó la meta que se había propuesto para este año: 8,1 millones de turistas. Los ingresos desde Argentina crecieron un 82% respecto de 2024. Por + Seguir en







Lula da Silva, presidente de Brasil.

El presidente de Brasil Lula da Silva celebró que este año el país vecino alcanzó "por primera vez en la historia, el hito de 9 millones de turistas internacionales", lo que representa un salto interanual del 34% y un sobrecumplimiento de la meta oficial de 8,1 millones.

El dato clave es que un tercio de los ingresos provinieron de Argentina: 3,1 millones de turistas argentinos visitaron Brasil, lo que implica un crecimiento del 82% respecto de 2024. Mientras que el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) registró una caída del 22% en el ingreso de turistas extranjeros a Argentina durante 2025.

"Brasil ha regresado definitivamente al mapa turístico mundial y complementa el fortalecimiento del turismo nacional. Un sector turístico fortalecido se traduce en más empleos, ingresos y desarrollo en todas las regiones del país. Este resultado no se debe al azar, sino a la reconstrucción de la imagen de Brasil ante el mundo y al trabajo serio del gobierno brasileño", celebró Lula da Silva este martes en X (ex Twitter).

Em 2025 atingimos, pela primeira vez na história, a marca de 9 milhões de turistas internacionais. Um marco que mostra que o Brasil voltou definitivamente ao mapa do turismo mundial, e que se soma ao fortalecimento do turismo nacional. Um turismo fortalecido significa mais… pic.twitter.com/doQymbR2Dl — Lula (@LulaOficial) December 23, 2025 Después de Argentina, el segundo país que más viajó a Brasil fue Chile (720.000 ingresos), el tercero fue Estados Unidos, (678.000 ingresos), el cuarto fue Uruguay (488.000 ingresos) y, cerrando el top cinco, Paraguay (454.000 ingresos). El que más creció, descontando Argentina, fue Uruguay con un incremento del 37%.

Desde enero a noviembre, el turismo internacional dejó u$s 7.170 millones a la economía brasileña, lo que implicó una suba del 8,5% interanual.