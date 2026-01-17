El irónico comentario de Lali Espósito sobre la participación de Javier Milei en el Festival de Jesús María La cantante utilizó las redes sociales para opinar sobre la presencia del Presidente en el tradicional evento en la localidad de Córdoba, donde cantó con el Chaqueño Palavecino. Por + Seguir en







Lali utilizó las redes soiciales para expresarse. Redes sociales

La cantante Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la escena pública tras realizar un comentario irónico sobre la participación del presidente Javier Milei en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba. El mandatario se presentó en el escenario y compartió un momento musical junto al Chaqueño Palavecino.

“Qué sorpresa. Qué alegría. Larga vida a los festivales populares”, escribió la artista en la madrugada del sábado en su cuenta de X. El mensaje fue interpretado como una referencia a su recordado tuit “Qué peligroso, qué triste”, publicado luego de las últimas elecciones presidenciales, frase que esta vez resignificó en clave irónica.

Lali Redes sociales Por su parte, Milei agradeció públicamente al Chaqueño Palavecino y a los organizadores del festival antes de subir al escenario. “Gracias, querido Chaqueño, y muchas gracias a los organizadores de este festival de Jesús María tan importante para el país”, expresó. Además, destacó el valor cultural del evento al señalar que “nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y el valor de nuestras tradiciones”.

El Presidente también indicó: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”. Y agregó: “Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias”.

El Chaqueño le insistió para subir al escenario: “Venga, venga. Vamos a poner la letra ahí para que cante. Canta rock, canta las de Favio, ¿cómo no va a cantar con el Chaqueño?”.