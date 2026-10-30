Lali Espósito rompió el misterio y dio algunas pistas sobre cómo será su casamiento con Pedro Rosemblat

La cantante anticipó una celebración íntima, descartó un tipo de vestimenta y expresó su expectativa de cara a la boda.

Lali Espósito reveló nuevos detalles de su esperado casamiento con el conductor de streaming Pedro Rosemblat y sorprendió al anticipar cómo será la celebración. En una entrevista con un programa de televisión, durante los Premios Billboard de la Música Latina , la cantante habló del vestido de novia, los invitados y la luna de miel.

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La artista de 35 años descartó una boda ostentosa y explicó cómo imagina su gran día: “A veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar” , aseguró, dejando en claro que no elegirá un diseño con una cola exagerada.

Sobre la ceremonia con Pedro Rosemblat, Lali destacó en Frontera que será un encuentro íntimo: “Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor” . Además, se conoció que Tini Stoessel estará entre las invitadas al festejo.

La cantante también expresó su emoción por reunir a sus seres queridos: “Yo tengo familia en el interior del país, en Argentina y viajan para esta boda” . Y agregó, al imaginar la presencia de su madre y sus hermanos: “Creo que va a ser un momento bonito” .

Respecto de la luna de miel, confirmó que deberán postergarla por sus compromisos laborales: “No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje” . También aclaró que Rosemblat trabaja mucho, por lo que ambos comprenden la situación.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Qué dijo Lali Espósito sobre la posibilidad de ser madre

En la misma entrevista, Lali Espósito fue consultada sobre la posibilidad de tener hijos con Pedro Rosemblat después del casamiento. Lejos de confirmar planes de maternidad, la cantante respondió con sinceridad y reconoció que todavía está reflexionando sobre ese deseo.

“Qué sé yo, yo creo que al final uno no se ve y después si le llega a suceder o lo llega a querer, bueno, una se impone porque, bueno, la vida es así”, expresó la artista, sin descartar que su perspectiva pueda cambiar con el tiempo.

Sin embargo, Lali dejó una de las declaraciones más contundentes de la charla: “Pero me pregunto mucho si lo deseo de verdad y mientras me hago esa pregunta, aquí estoy. Sin niños”. Así, dejó en claro que no tiene una decisión definitiva sobre la maternidad.

La intérprete también reflexionó sobre sus prioridades personales a los 35 años: “Pensás más lo que vas a hacer, cuánto tiempo le dedicás al trabajo y cuánto al ocio o al disfrute personal”. De esta manera, explicó que actualmente busca equilibrar su carrera con su vida privada.

“Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí”, remarcó Lali Espósito, mientras se prepara para una nueva etapa junto a Pedro Rosemblat.