30 de octubre de 2026 Inicio
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Alerta por una leche falsa para bebés de una reconocida marca nacional que tenía una toxina peligrosa

Tras varios allanamientos en Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez, las autoridades recuperaros 500 de leche en polvo adulterada. La sustancia que contenía superaba seis veces el límite máximo permitido por el Código Alimentario.

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Se trata de una leche en polvo de la empresa SanCor.

Se trata de una leche en polvo de la empresa SanCor.

La Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones realizó una investigación al recibir denuncias de varios usuarios ante la presencia de unas unidades de leches en polvo que generó varios efectos adversos en niños. Según las imágenes compartidas por la Policía Federal Argentina, se trata del producto SanCor Bebé 1 Advance en caja.

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Los usuarios denunciaron que compraron la leche en cuestión en supermercados, a raíz de esto, la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Cecilia Incardona y por ante la Secretaría de la Dra. Florencia Soglio, comenzaron una investigación.

En consecuencia, descubrieron que "el producto en cuestión era una falsificación alimenticia de leche maternizada en polvo", también lograron decifrar el circuito delictivo, los espacios de almacenamiento y lugares de venta como canales online y plataformas digitales.

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Cómo fue el operativo para poder detectar el producto apócrifo

El Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora a cargo del Dr. Juan Tomás Ponte Rodríguez ordenó la ejecución de numerosos allanamientos tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en los partidos de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez. La cantidad de lugares registrados y su dispersión geográfica significó que debieran sumarse efectivos de las Divisiones Unidades Operativas Federales Ezeiza y 25 de Mayo.

Encontraron 500 unidades de leche de fabricación no controlada, un vehículo, teléfonos celulares, notebooks, dinero en efectivo y una variada documentación de interés para las autoridades judiciales interventoras.

Según el informe de SENASA determinaron que la leche en polvo contenía niveles alarmantes de Aflatoxina M1, una toxina derivada de hongos con peligrosos efectos. "Los especialistas detectaron que los valores de la sustancia superaban en más de seis veces el límite máximo permitido por el Código Alimentario Argentino", explicaron.

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