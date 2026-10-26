La despedida de soltera de Lali Espósito en Miami: el detalle que sorprendió a todos

La cantante Lali Espósito volvió a ser protagonista de las redes sociales tras compartir las imágenes de su despedida de soltera en Miami , donde disfrutó de un festejo junto a sus amigos y parte de su equipo. La artista, que prepara su casamiento con el conductor Pedro Rosemblat , sorprendió con una celebración a bordo de un yate y varios detalles originales.

La artista viajó a Estados Unidos para participar de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 y aprovechó su estadía para combinar sus compromisos profesionales con la diversión. En Instagram, compartió fotografías del viaje y escribió: “¡Entre el amor de los amigos y un poco de trabajo, pasaron estos días felices!” .

Durante la celebración, Lali Espósito lució una bikini negra y disfrutó de una jornada rodeada de sus seres queridos. Entre los accesorios que llamaron la atención aparecieron sombreros rojos con plumas blancas, anteojos con strass y distintos elementos preparados especialmente para su despedida de soltera.

Sin embargo, el detalle que se robó todas las miradas fue una frase estampada tanto en uno de los gorros como en la parte inferior de su traje de baño: “Me enamoré, taradas” . La expresión, que la cantante popularizó al hablar de su relación con Pedro Rosemblat, se convirtió en el guiño más especial de la celebración.

Mientras tanto, crecen las especulaciones sobre la fecha del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. El conductor despertó sospechas al declarar en Gelatina: “Yo hasta el 7 de noviembre estoy nervioso, después ya estoy bien y liberado” . Aunque los seguidores relacionaron sus palabras con la boda, la pareja todavía no confirmó públicamente cuándo se casará.

El detalle en la ropa interior de Llai. Instagram @Lali

Lali Espósito habló de maternidad

Lali Espósito sorprendió al hablar de maternidad durante una entrevista en la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, en Miami. En medio de los preparativos de su boda con Pedro Rosemblat, la cantante reflexionó espontáneamente sobre los desafíos de tener hijos y sostener una carrera artística.

La artista recordó su participación en un panel de mujeres de la industria musical y destacó el testimonio de Greeicy, la cantante colombiana que también es madre. “Todas tenemos un poco, creo —no voy a hablar por todo el mundo, pero en general—, este miedo a que nuestras carreras se vean afectadas con la maternidad”, expresó Lali.

En ese sentido, Lali Espósito contó que las palabras de su colega le permitieron conocer otra perspectiva sobre la maternidad. “De pronto Greeicy dijo: ‘No, chicas, yo nunca me sentí tan bien, tan activa desde que soy madre, y sigo siendo la artista que soy y, de hecho, me siento más poderosa’”, relató la cantante argentina.

“Para mí fue muy lindo escucharla”, aseguró Lali sobre el testimonio de Greeicy. Sus declaraciones se viralizaron en X (antes Twitter), donde una seguidora manifestó su sorpresa: “¿Chicos? Lali sacando el tema de la maternidad de la mismísima nada cuando por primera vez en la vida NADIE le preguntó, estoy shockeada”.

Las palabras de Lali Espósito despertaron especulaciones sobre la posibilidad de que quiera formar una familia con Pedro Rosemblat después del casamiento. Sin embargo, la cantante no anunció un embarazo ni confirmó planes de tener hijos: su reflexión estuvo centrada en los temores profesionales vinculados con la maternidad y en la experiencia compartida por Greeicy.