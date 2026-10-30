Bombazo: se filtró quién será el conductor de Intrusos en 2027

Tras semanas de versiones cruzadas en los pasillos de la señal, salieron a la luz las decisiones tomadas para la próxima temporada.

El panorama de la televisión argentina sufrió un sacudón absoluto tras confirmarse la reestructuración del histórico programa Intrusos . Luego de más de dos décadas compartiendo la conducción en dupla y consolidando un estilo propio, la sociedad profesional integrada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares llegará a su fin . La noticia generó un inmediato impacto entre los seguidores del espectáculo, dado el extenso trayecto compartido por ambos periodistas en el clásico formato de chimentos.

La primicia sobre el futuro de Intrusos fue revelada este jueves 29 de octubre por la periodista Laura Ubfal a través de su portal digital. De acuerdo con la información brindada por la especialista en espectáculos, las autoridades de la señal tomaron la determinación de ratificar la confianza en el presentador para encabezar la emisión en solitario: "Después de una reunión que se hizo al finalizar la emisión de este jueves de Intrusos se supo que finalmente América decidió que Rodrigo Lussich se quede solo al frente del ciclo de chimentos del mediodía del canal" .

Esta decisión marca el comienzo de una etapa bisagra para el famoso programa, donde el uruguayo asumirá el rol de único capitán al frente de la pantalla. Con su innegable dinamismo, soltura y capacidad para captar a la audiencia con sus segmentos, el comunicador afrontará el desafío de sostener el liderazgo diario de los mediodías . Las autoridades de la emisora apuestan fuertemente a su talento e impronta personal para encarar este renovado camino.

Por su parte, la modificación en la conducción también traerá consigo nuevos horizontes profesionales para Adrián Pallares dentro de la misma empresa periodística. Según los datos expuestos por Laura Ubfal, este movimiento responde a reconfiguraciones empresariales más amplias dentro de la industria televisiva: "Según se sabe, en momentos en que las producciones de Mandarina fueron vendidas en un 100 por ciento al Grupo Octubre, la oferta para Adrián Pallares sería tener un ciclo propio en reemplazo en el 2027 de El Diario de Mariana" .

De este modo, la pantalla de América TV se prepara para encarar una profunda renovación en su grilla de espectáculos con la mira puesta en el ciclo 2027. Mientras los televidentes aguardan por los próximos anuncios oficiales del canal, la continuidad en solitario de Rodrigo al frente de Intrusos promete mantener la frescura, el entretenimiento y la información picante que caracterizan desde hace años al emblemático ciclo del mediodía.

Qué dijo Paula Varela sobre el futuro de Intrusos

Luego de la conmoción generada en la farándula tras conocerse la reestructuración del formato del mediodía, una de las figuras estables del panel rompió el silencio. Paula Varela expuso su mirada sobre las novedades operativas en el programa y analizó la interna del equipo de trabajo al aire de PuroShow.

La periodista aseguró: “Me parece que es un poco lo que venían diciendo ellos, eso es lo que sabemos hasta ahora nosotros. Nos comunicaron a todo el equipo pero igual ellos son de hablar un montón, hablamos en todos los cortes, el equipo está muy bien y funcionamos como personas, más allá de lo profesional. Se viene hablando mucho y no nos sorprende tanto”.

En relación con los motivos que impulsaron el cese de la sociedad periodística en la conducción, la panelista sugirió que la determinación responde a un anhelo de los propios protagonistas de encarar proyectos individuales en la televisión argentina. Paula Varela argumentó que el binomio profesional nació de manera fortuita, aunque con el tiempo logró consolidarse con éxito ante la audiencia del país: “Arrancaron como dupla por una cuestión circunstancial. Funcionaron muy bien y la gente los quería ver juntos, pero sienten que cada uno debe seguir su camino”.

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Asimismo, la comunicadora se refirió a las modificaciones que podría implementar la gerencia de programación de América TV para sostener el liderazgo de la emisión de chimentos. Si bien reconoció que la señal buscará resguardar el estilo característico que mantiene cautivo al público, remarcó que las autoridades de la emisora tendrán la palabra final sobre la estructura del programa: “Siento que van a ir a lo seguro porque el producto funciona. Es un 50 y un 50, la decisión final la tiene el canal”.

De esta manera, el testimonio de la panelista aportó tranquilidad sobre el clima que se vive en los pasillos de la señal de la calle Fitz Roy frente al inminente cambio de era en Intrusos. Mientras la producción ajusta las fichas de cara al próximo ciclo televisivo, el equipo de profesionales continúa enfocado en brindar la cobertura informativa diaria de los temas más candentes del espectáculo nacional.