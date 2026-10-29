El famoso actor que está dolido porque Lali Espósito no lo invitó a su casamiento: "Siempre fue mi hermana"

Tras quedar al margen del evento íntimo de la cantante, un excompañero de televisión admitió la pena por este desgaste en la relación.

Un excompañero de la cantante sorprendió al contar que no fue invitado al casamiento de la artista.

El actor Yeyo de Gregorio expresó su angustia al revelar en un programa de televisión que no fue convocado a la celebración del casamiento de su excompañera en Chiquititas, Lali Espósito . A pesar de haber compartido una amistad de más de dos décadas, confirmó que quedó totalmente excluido del festejo íntimo de la cantante con el conductor de streaming Pedro Rosemblat .

Durante la entrevista, el artista se mostró conmovido por el distanciamiento y afirmó: "Me dolió porque siempre fue mi hermana, Majo como una vieja" . Aseguró además que guarda un profundo cariño por toda la familia de la artista y que no mantiene ningún resentimiento hacia ellos.

Respecto a los motivos que causaron el alejamiento, el exparticipante de Casi Ángeles explicó que "pasaron cosas en el medio" que terminaron por desgastar el vínculo personal. Aclaró que esta situación no tiene relación con su pasado conflicto con Nico Vázquez y reconoció con pesar: "Amigos ya no somos, lamentablemente" .

Yeyo de Gregorio analizó la dinámica de las relaciones en el medio artístico señalando que "las tolerancias antes eran un poco más amplias, hoy en día está todo mucho más sensible" . Además, reflexionó sobre cómo cambian los vínculos según el momento profesional y la exposición de cada figura.

Pese a no estar en la lista de invitados para el evento, el actor dejó la puerta abierta a una eventual reconciliación con la cantante. De hecho, manifestó públicamente que asistiría sin dudar si recibiera la tarjeta de invitación: "Obvio que sí porque me siento parte" .

Yeyo de Gregorio y Lali Espósito.

Lali Espósito dio detalles sobre su boda

Por su parte, Lali Espósito brindó precisiones sobre su próxima boda con Pedro Rosemblat en una entrevista con el medio Frontera. Durante la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina, la artista despejó las principales dudas del público sobre cómo será la esperada celebración.

La intérprete desmintió los rumores sobre un vestuario extravagante y anticipó que buscará un diseño totalmente descontracturado para la ceremonia. Al respecto, la artista fue contundente y aseguró: "A veces me dicen que voy a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros, pero no. Nada de eso va a pasar".

En relación al formato del evento, la cantante confirmó que junto a su pareja organizan un festejo íntimo reservado para su círculo más cercano. De esta manera, sintetizó el espíritu relajado del encuentro señalando: "Es todo muy tranqui, muy para nuestra familia, nuestros amigos, y para nosotros, para celebrar este amor".

La emoción de la jornada incluirá la logística para trasladar a parientes desde distintas provincias del país para acompañar a los novios. Lali Espósito destacó la trascendencia familiar del evento expresando: "Se unen los amigos, se une mi familia... Ver a mi madre ahí, a mis hermanos, cómo el otro se alegra por tu felicidad".

Por último, la cantante se refirió a los planes posteriores al enlace y descartó la posibilidad de realizar un viaje de bodas de manera inmediata. Lali Espósito explicó que las exigencias laborales de ambos postergarán la luna de miel: "No me da la agenda, pero en algún momento me iré de viaje, él también trabaja mucho".