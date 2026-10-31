Lali Espósito reveló el plan que tuvo que cancelar con Pedro Rosemblat después de su boda: "No me dio la agenda"

En vísperas de su boda con el periodista, la cantante contó detalles de la celebración, adelantó como será su vestido de novia y sorprendió al confesar por qué no habrá luna de miel.

Lali Espósito ya comenzó la cuenta regresiva para dar el gran paso y finalmente casarse con Pedro Rosemblat. A medida que se acerca la fecha, la cantante empezó a revelar algunos detalles de la celebración: habló del vestido que eligió, adelantó cómo será la fiesta y sorprendió al contar por qué no tiene planes de irse de luna de miel.

Durante una entrevista con el medio Frontera, la artista contó que no se imagina una boda multitudinaria ni llena de lujos. Por el contrario, junto a su futuro marido prefirieron apostar por una celebración más íntima y relajada.

En ese contexto, Lali dio algunas pistas sobre el look que eligió para dar el sí y descartó lucir un vestido de novia tradicional: "A veces me dicen: 'Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros'. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor", contó.

En cuanto a los invitados, la cantante explicó que solo estarán rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Incluso, algunos viajarán desde distintos puntos del país para acompañarlos en este momento tan especial. "Se unen los amigos, se une mi familia. Yo tengo familia en el interior del país y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí y a mis hermanos", expresó.

En ese sentido, destacó lo que significa para la pareja compartir su felicidad con las personas que más quieren. "Cómo el otro se alegra por tu felicidad, cómo vos ves a esa persona con la que estás eligiendo vivir eso y te llenás de emoción y te sentís acompañado en la vida. Creo que va a ser un momento bonito", agregó.

Lali Espósito confesó por qué no se irá de luna de miel con Pedro Rosemblat

Aunque los preparativos de la boda ya están en marcha, hay algo que todavía no figura en los planes de los futuros esposos: la luna de miel. A diferencia de muchas parejas que aprovechan para tomarse algunos días de descanso, Lali y Pedro van a postergar, al menos por ahora, la escapada romántica debido a los compromisos laborales.

"No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. Él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo", explicó la cantante.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La confesión llegó mientras la artista reflexionaba sobre los cambios que atravesó en los últimos años y cómo aprendió, a los 35 años, a encontrar un equilibrio entre su intensa agenda laboral y su vida personal. "Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí", explicó.

Por último, Lali también se animó a hablar sobre la posibilidad de agrandar la familia junto a Rosemblat y reconoció que todavía es una decisión que se está planteando. "Me pregunto mucho si lo deseo de verdad y mientras me hago esa pregunta, aquí estoy. Sin niños", concluyó.