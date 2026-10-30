Acusan a una famosa argentina de pedir dólares por un canje y no cumplir con el acuerdo

Nora Colosimo , la madre de Wanda Nara , quedó salpicada por un escándalo mediático tras ser expuesta públicamente por la dueña de un emprendimiento. La denunciante rompió el silencio al aire de Intrusos para denunciar un incumplimiento en un acuerdo publicitario.

Según contó la comerciante en la pantalla de América TV, ella se contactó inicialmente con la mediática para acercarle artículos de su catálogo, contexto en el cual la madre de la celebridad le habría exigido un extra en billete estadounidense para difundir el material en sus plataformas digitales.

El trato comercial pautaba la entrega de mercadería junto al pago de 200 dólares en efectivo a cambio de menciones específicas en las redes sociales del entorno familiar. En ese sentido, la propietaria sostuvo que la propuesta incluía la publicación de una serie de historias fijas junto a una filmación compartida en red.

Sin embargo, pese a haber abonado el monto requerido y transferido la indumentaria pactada, la figura mediática no habría honrado las obligaciones asumidas, desatando el reclamo público por el perjuicio económico ocasionado al incipiente emprendimiento local.

Frente a la falta de respuestas y el paso de las semanas, la empresaria comenzó a insistir para obtener el material pactado, pero únicamente recibió evasivas y postergaciones por parte de la acusada. La damnificada remarcó el fuerte impacto negativo que provocó el conflicto en su economía personal, considerando que había realizado un esfuerzo financiero para posicionar sus productos. “Me bajonea porque me manipuló y se vio toqueteado mi negocio” , confesó la denunciante durante la entrevista televisiva para graficar la amargura que le produjo el fallido acuerdo.

Durante la emisión del envío, la producción exhibió las capturas de los chats privados entre ambas partes para dar cuenta de la transacción. Allí se detalló que la mamá de Zaira Nara apenas habría compartido un par de publicaciones aisladas, quedando muy lejos de los compromisos asumidos en el arreglo inicial. Por el momento, los datos ventilados representan la versión exclusiva de la comerciante, a la espera de que la acusada realice un descargo formal sobre el asunto.

El episodio generó una ola de repercusiones en el ambiente de la farándula nacional y abrió un debate sobre el manejo de las alianzas comerciales con figuras del espectáculo. Diversos especialistas en marketing digital remarcaron la importancia de formalizar contratos por escrito ante estas situaciones para evitar malos entendidos.

La respuesta de Nora a la emprendedora

Luego de quedar envuelta en un escándalo mediático tras ser señalada públicamente por incumplir un supuesto trato comercial que incluía una suma en efectivo, Nora Colosimo decidió romper el silencio. La madre de Wanda Nara recogió el guante frente a la fuerte repercusión del caso y se comunicó directamente con el periodista Daniel Ambrosino para desmentir de manera categórica las acusaciones formuladas en su contra.

En su descargo frente a los cuestionamientos, la involucrada remarcó su honestidad comercial y aseguró que jamás se apartó de los compromisos asumidos con los diversos comercios que buscan publicitar en sus perfiles virtuales. “No es verdad lo que está diciendo, siempre cumplo con quienes arreglamos publicidad en mis redes”, sentenció la figura para rechazar la versión difundida por la dueña del emprendimiento en los medios.

La madre de Wanda Nara habló del escándalo: No hay palabras

Asimismo, la mujer remarcó que decidió dar la cara ante la requisitoria periodística exclusivamente por una cuestión de educación hacia los profesionales del medio que la consultaron. “Por respeto a ustedes les estoy contestando, esa persona miente”, disparó al referirse puntualmente a Constanza, la comerciante que había llevado el conflicto hasta la televisión. De este modo, la disputa quedó instalada con dos versiones totalmente contrapuestas sobre el acuerdo publicitario.