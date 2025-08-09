IR A
Qué pasó entre Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina: "Nunca vi a alguien irse así"

La artista le hizo un particular pedido al cordobés en medio de la competencia y dio que hablar en las redes sociales.

Lali Espósito le hizo un pedido a Luck Ra.

Lali Espósito le hizo un pedido a Luck Ra.

Los participantes de La Voz Argentina 2025 batallan para poder quedar en la siguiente fase del programa y el jurado debe decidir. Lali Espósito dejó afuera a uno de los aspirantes de su equipo, pero le pidió un favor a Luck Ra y él se lo concedió. ¿Qué fue lo que pasó?

La Voz Argentina no se emitirá el jueves porque Telefe pasará Copa Libertadores.
Telefe confirmó que levanta La Voz Argentina 2025: los motivos

Lucio Casella y Francisco Kakush González interpretaron Yesterday de The Beatles en la batalla y cautivaron al jurado, quienes le dieron buenas devoluciones a los dos, lo que hizo difícil la decisión de su coach, Lali.

Finalmente, eligió a Lucio y dejó afuera Kakush, quien indicó: “Pensé un montón de veces que tanto me podía enojar sin razón si llegaba a perder… Y la verdad es que no estoy tan enojado”. Y agregó: “La otra vez di el 10 por ciento, hoy di el 20. Si alguno tiene ganas de robarme, le doy el 50”.

Luego de decir eso, lo despidieron y se fue por el costado. Después, Lali le pidió a Luck Ra: “Facundo, dale, robalo”. A lo que él respondió apretando el botón y no solo la gente, sino también el público.

“Estoy muy orgulloso de que para el próximo programa des el 50%. Vamos arriba. Seguimos así”, indicó el cordobés. Nico Occhiato bromeó: “Nunca vi a alguien irse tan lento del estudio”. De este modo, Luck Ra ya llenó su equipo y no tiene posibilidad de robar.

La Voz Argentina: Soledad respondió a la polémica por un inesperado escándalo con un familiar

La Voz Argentina atravesó un polémico episodio en los últimos días porque dos participantes quedaron eliminados por decisión de Soledad y uno de los familiares de los aspirantes se quejó en pleno programa. Ante esto, la artista hizo su descargo: “Es duro, pero lo tenemos que hacer”.

Sucede que, luego de que Segundo Maciel y Máximo Medina se presentaron a cantar con la canción Yo quisiera de Reik, pero no convenció al jurado: “Cumplieron con la batalla, pero no sentimos que tuvieran ganas de romperla, sabiendo que puede ser la última chance de cantar”. Y directamente Soledad opinó con dureza: “No fue una buena noche. Sufría por ustedes”.

“Hoy ustedes tienen que salir a comerse el mundo. Se los digo con cariño, como si fueran mis hijos. Tómenlo con mucho amor, a pesar de que parezco hoy la mala de la película. Porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con ver las cosas desde otro lugar y aprovechar las cosas desde otro lugar. Yo hoy no me voy a quedar con ninguno de los dos", concluyó.

Soledad

Ante esto, La Sole explicó cómo se sintió en ese momento: “Es duro, pero lo tenemos que hacer. Y de todas las batallas a todos los coaches nos va a pasar, en una nos vamos a quedar con dos y en otra vamos a tener que prescindir de dos. Es así, no lo podemos cambiar".

"Es que es difícil, por eso creo hablo mucho con los participantes y les digo 'yo me puedo equivocar', porque la verdad no la tengo. Mi decisión en tu carrera, en tu vida, no es gravitante. En La Voz Argentina hay un solo ganador y lo importante es aprovechar la pantalla mientras la tengas para que la gente te conozca", agregó la artista en Sálvese Quien Pueda (SQP)

Sin embargo, en lugar de fomentar la pelea, se mostró comprensiva: “Yo siento que es normal la reacción de la familia. Mi viejo se habrá embroncado con un montón de gente que le habrá dicho 'no, hoy no sube, hoy no sube', pero a nosotros nos enseñó mucho eso. Yo pido disculpas, lo hago con respeto, pero me toca hacer esto".

