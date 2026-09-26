Marta Minujín sorprendió a su sobrino Juan Minujín con un imperdible "Oscar" casero Tras brillar junto a Angelina Jolie en el estreno de Without Blood, el actor regresó al país y se reencontró con la artista en su taller porteño con una nueva obra que se volvió viral. Agregar C5N en









El reconocimiento más especial no fue de la Academia de Hollywood, sino de la propia familia del actor. Redes sociales

Después de pasearse sobre las alfombras rojas internacionales, el actor Juan Minujín visitó a su tía, la artista plástica Marta Minujín, quien le obsequió un premio Oscar "casero".

El actor viene de compartir elenco con figuras como Angelina Jolie y Salma Hayek en la película Without Blood y, a su regreso a Buenos Aires, fue al atelier de la icónica figura, que lo recibió con honores por su enorme proyección internacional.

Fiel a su estilo ecléctico y vanguardista, la pintora organizó un agasajo impactante para su sobrino, que se transformó en tendencia en redes sociales: "Finalmente el Oscar. El más significativo", bromeó el intérprete de El Marginal.