La contundente decisión que tomó Nicolás Cabré tras la muerte de su hermano El reconocido actor priorizó su entorno íntimo y tomó una importante determinación profesional. Agregar C5N en









El hermano del famoso actor falleció a los 47 años.

Nicolás Cabré atraviesa un momento de profunda tristeza tras el fallecimiento de su hermano, Duilio Cabré, quien murió a los 47 años por motivos que no trascendieron públicamente. La triste noticia causó una gran conmoción entre sus seres queridos y colegas del ambiente, al tiempo que el propio artista eligió utilizar sus redes sociales para dedicarle unas palabras de despedida en medio de semejante dolor. La trágica pérdida golpeó fuertemente a todo el círculo íntimo durante las últimas horas.

Ante esta dolorosa pérdida, el artista resolvió suspender de inmediato sus compromisos profesionales para abocarse de lleno a contener a sus seres queridos. Por esta razón, las autoridades de la obra Ni media palabra, que lo tiene como figura principal, decidieron levantar la función prevista sin fecha confirmada de regreso. La prioridad absoluta del elenco y los productores estuvo puesta en acompañar al actor en este difícil trance personal, dándole el margen necesario para atravesar el duelo sin presiones laborales.

Redes sociales A diferencia de Nicolás, Duilio era un año mayor y siempre prefirió mantenerse al margen de las cámaras y los flashes de la farándula. Llevaba una vida de perfil reservado y se ganaba la vida trabajando al volante como taxista, heredando el oficio que durante décadas realizó el padre de ambos. Pese a no buscar notoriedad pública, la relación entre ambos era sumamente estrecha, compartiendo un lazo entrañable que el protagonista de la obra teatral solía destacar y retratar en diversas imágenes familiares.

La partida de Duilio también representa un impacto emocional de gran magnitud para Rufina, la hija que el actor tuvo junto a la China Suárez. Si bien los padres cuidan con firmeza la privacidad de la adolescente, el vínculo de la joven con su tío paterno era sumamente cercano y cotidiano. Este lamentable desenlace golpea de lleno en la dinámica de la familia, que ahora busca refugiarse en la intimidad para sobrellevar la repentina ausencia de un pilar fundamental en sus vidas.

La despedida de Nicolás Cabré a su hermano Nicolás Cabré utilizó sus redes sociales para volcar todo su dolor tras el fallecimiento de su hermano Duilio. En medio del difícil trance personal y familiar, el artista apeló a un sentido mensaje para rendirle homenaje y expresar la tristeza que atraviesa en este momento. La dedicatoria no tardó en conmover a sus seguidores y colegas del espectáculo, quienes le acercaron muestras de afecto para acompañarlo en las primeras horas de duelo por la triste partida.

Redes sociales En la publicación, el actor se refirió de manera entrañable a su compañero de vida con unas palabras cargadas de afecto y nostalgia. “Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años. Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón”, expresó en el fragmento inicial de su emotivo posteo. Para finalizar, el intérprete manifestó su deseo de paz eterna y dejó en claro la profunda huella que la partida deja en su día a día. “Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tener que extrañarte. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar", concluyó, reafirmando el lazo indestructible que mantenían lejos de las cámaras y la exposición pública.