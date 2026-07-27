Susana Giménez metió la pata y reveló lo que una pareja súper famosa no quería que se supiera Una frase al aire de la conductora desató un fuerte revuelo al instalar versiones sobre una decisión familiar muy íntima. Agregar C5N en









La diva protagonizó un momento que llamó la atención de la audiencia.

Una inesperada frase de Susana Giménez durante su participación en Por el Mundo, el ciclo que conduce Marley, sacudió este lunes al mundo del espectáculo y se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. La declaración sorprendió incluso al propio conductor del programa y rápidamente alimentó todo tipo de especulaciones sobre una posible boda que, hasta el momento, la pareja jamás confirmó públicamente.

Las repercusiones fueron inmediatas. En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a debatir si la histórica conductora había cometido un desliz al aire o si, por el contrario, había revelado un dato reservado que todavía no estaba destinado a hacerse público. La ausencia de aclaraciones posteriores por parte de Susana alimentó aún más el misterio, mientras fanáticos y programas de espectáculos analizaron cada palabra pronunciada durante la emisión.

¿Susana Giménez confirmó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul? El comentario surgió luego de que Marley, en Telefe, destacara el gran momento personal que atraviesa el mediocampista de la Selección Argentina. En medio de una conversación distendida sobre el presente sentimental de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, la conductora lanzó una afirmación que nadie esperaba: "Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre".

"Ahora está re enamorado de Tini", expresó el conductor. Sin titubear, Susana respondió con una precisión que llamó la atención por incluir incluso una fecha concreta del supuesto casamiento. Marley, visiblemente sorprendido, apenas alcanzó a responder: "Linda pareja hacen", mientras la diva cerró el tema con un simple "Sí", sin ofrecer ninguna explicación adicional sobre el origen de esa información.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. Hasta el cierre de esta edición, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul emitieron ningún comunicado oficial para confirmar o desmentir las palabras de Susana Giménez. Esa falta de respuesta mantiene abierto el interrogante y permite que continúen las especulaciones sobre una posible boda prevista para finales de este año. Desde el entorno de la pareja tampoco hubo declaraciones públicas que respalden la fecha mencionada por la conductora.

Lo cierto es que los rumores no nacieron con la frase de Susana. Días atrás, durante una entrevista televisiva, Tini fue consultada directamente sobre el supuesto casamiento y respondió con una sonrisa: "No lo puedo contar yo sola, falta la otra parte", evitando negar la posibilidad. Poco después, Rodrigo De Paul también dejó una frase que reforzó las versiones al admitir: "Tenemos ganas de casarnos. No sé si va a ser este año, pero ya está", aunque evitó confirmar una fecha específica. En ese contexto, la declaración de Susana Giménez cobra una dimensión distinta. Si bien no presentó ninguna prueba ni explicó de dónde obtuvo la información, el hecho de haber mencionado con total naturalidad el 19 de diciembre como día del supuesto enlace hizo que muchos interpretaran sus palabras como una confirmación involuntaria. Otros, en cambio, consideran que simplemente pudo haber repetido un rumor que circula desde hace semanas dentro del ambiente artístico, sin verificarlo previamente.