27 de julio de 2026 Inicio
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Lisandro Martínez se mostró en contra de la campaña antiargentina: "Tengo un poquito de bronca"

El central de la Selección, que llegó a Gualeguay, en su ciudad natal, y fue declarado ciudadano ilustre, se refirió a los comentarios contra el país: "Dicen que somos agrandados, pero siempre fuimos muy respetuosos con el rival”.

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Licha Martínez

Licha Martínez, en contra de la campaña antiargentina.

El Mundial 2026 ya finalizó, pero la campaña antiargentina continúa vigente y esto inició tras caer en la final ante España. Uno de los que reaccionó a esta nueva movida mundial es Lisandro Martínez, el central de la Selección, quien consideró que lo que está pasando le genera “un poquito de bronca”.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.
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El futbolista fue declarado ciudadano ilustre en Gualeguay, su ciudad natal, a la cual llegó luego de las vacaciones posteriores al certamen de selecciones. Dio un discurso, se mostró agradecido y fue recibido con todos los honores.

En medio de teorías conspirativas y rumores de todo tipo respecto a lo que sucedió en la final del Mundial 2026, dio su opinión y se mostró enojado con la nueva campaña que tiene a Argentina como enemigo público.

“Tengo sentimientos mezclados, me da un poco de bronca porque claramente no tienen de donde generar ese odio. Pero después veo cómo pelean mis compañeros en la cancha y cómo nuestra gente nos hace sentir locales...”, indicó en SportsCenter.

Y agregó: “Capaz que habla un poco más de la gente que hace esas cosas que de nosotros. Siempre fuimos muy respetuosos con el rival. También se decía después de la final que nosotros no habíamos reconocido a España y saludamos a todos los jugadores, al cuerpo técnico. Estuvimos ahí”.

Y después obviamente en la imagen que se ve que estamos dando la espalda es cuando nuestra gente nos estaba cantando. Fue una muestra de respeto hacia nuestra gente quedarnos ahí en el momento que teníamos que quedarnos”.

"Quiero dejar mi legado en el fútbol": el emotivo discurso de Lisandro Martínez en Gualeguay

Miles de entrerrianos se reunieron en Gualeguay este domingo para reconocer a Lisandro Martínez como ciudadano ilustre en un acto organizado por la municipalidad. En su discurso, el defensor resaltó los logros de la Selección argentina, subcampeona del mundo, y repasó su carrera futbolística.

"Lo que me destacó en su momento fue mi mentalidad y tener a mi familia al lado. Hoy lo único que quiero es dejar mi legado en el fútbol", definió el oriundo de Gualeguay ante sus vecinos, les agradeció por ir al acto y afirmó que está "orgulloso" de representar a la ciudad entrerriana.

Martínez sostuvo: "Desde que empecé a jugar acá en 2021 fuimos campeones; ahora lamentablemente no lo pudimos conseguir de nuevo, pero creo que conseguimos muchas cosas que...". Interrumpió la frase visiblemente emocionado y el público llenó el silencio con vítores y gritos de "¡Vamos, Licha!".

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