4 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La respuesta de Pedro Sánchez a Donald Trump: "No vamos a ser cómplices de algo malo para el mundo por miedo a represalias"

El presidente español le había negado la posibilidad a EEUU de abrir bases en su territorio, pidió un cese inmediato de las hostilidades y sostuvo que “no se puede responder a una ilegalidad con otra”.

Por
La respuesta de Pedro Sánchez a Donald Trump: No vamos a ser cómplices de algo malo para el mundo por miedo a represalias

La respuesta de Pedro Sánchez a Donald Trump: "No vamos a ser cómplices de algo malo para el mundo por miedo a represalias"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, salió al cruce de las duras críticas lanzadas por su par estadounidense, Donald Trump, y reafirmó la posición de su país frente a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Para ser libre, hay que ser temido, amenazó el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Te puede interesar:

Guerra en Medio Oriente: Francia anunció el despliegue de un portaaviones nuclear

“No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad”, sostuvo en un mensaje institucional dirigido a la nación.

La declaración fue leída como una réplica directa a Trump, quien había calificado de “horrible” la postura española y anunció represalias comerciales tras la negativa de permitir el uso de bases aéreas en su territorio para apoyar la operación militar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sanchezcastejon/status/2029117754217783578&partner=&hide_thread=false

Sánchez insistió en que la posición española es clara: “no a la guerra”. También afirmó que el Gobierno mantendrá la misma línea que adoptó ante otros conflictos recientes y remarcó que España no será “cómplice” de decisiones que, a su juicio, vulneran la legalidad internacional. “No vamos a actuar por miedo a represalias de nadie”, lanzó, en una alusión implícita al mandatario norteamericano.

El jefe del Ejecutivo español recordó además la experiencia de la guerra de Irak y advirtió sobre las consecuencias de intervenciones militares justificadas bajo argumentos que luego no se sostienen. Según planteó, aquella ofensiva terminó generando más inestabilidad, terrorismo y crisis humanitarias en Europa.

En su mensaje, también apuntó contra los líderes que, según dijo, “utilizan el humo de la guerra” para encubrir fracasos internos o beneficiar intereses económicos. Alertó sobre el impacto que una escalada prolongada podría tener en la economía global, especialmente en los precios de la energía.

El conflicto diplomático entre Estados Unidos y España se profundizó después de que el gobierno de Sánchez rechazara lo que considera una violación del derecho internacional tras la ofensiva militar que dejó más de 700 muertos en territorio iraní, incluido el líder supremo Alí Jameneí, y que fue respondida con misiles dirigidos a Israel y a bases estadounidenses en la región.

En contraposición, la Comisión Europea expresó su respaldo a los compromisos asumidos por el bloque y transmitió confianza en que Estados Unidos actuará conforme a los acuerdos vigentes con la Unión Europea, un gesto interpretado como apoyo a la posición española.

Sánchez cerró su intervención con un llamado a un cese inmediato de hostilidades y a retomar la vía diplomática. “No podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas”, advirtió. Y dejó planteado el eje de su respuesta a Trump: la discusión, dijo, no pasa por simpatías ideológicas sino por decidir si se está “del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán.

El hijo de Ali Khamenei fue elegido como el nuevo líder supremo de Irán

Bill Clinton tiene 79 años.

Bill Clinton reveló que Trump presumía de haber pasado "grandes momentos" junto a Epstein

Pedro Sánchez y Donald Trump.

Trump anunció que cortará "todo trato comercial" con España porque le negó el uso de bases militares

Donald Trump ponderó el poder armamentístico de Estados Unidos.

La advertencia de Donald Trump a Irán: "Estados Unidos está abastecido y listo para ganar a lo grande"

La sede de la Corporación de Radiodifusión de la República Islámica (IRIB) fue atacada por Israel.

Israel anunció que bombardeó la sede de la TV estatal de Irán

Guardia Revolucionaria de Irán.

Irán advirtió a sus enemigos que "ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo"

Rating Cero

Scary Movie 6 llega a los cines en 2026. 

Salió el tráiler de Scary Movie 6: todas las referencias de las películas de terror en la nueva sátira

Grave denuncia de un ex participante contra Gran Hermano: "Hoy que no tengo contrato, lo puedo decir"

Fabián Cubero y Nicole Neumann enfrentados, una vez más, por la celebración de cumpleaños de su hija Allegra. 

Fabián Cubero, furioso con Nicole Neumann por la fiesta de 15 de su hija: "No era lo acordado"

La colombiana de 49 años flamea la bandera de México tras su histórico recital.

Shakira rompió en llanto tras superar una marca histórica de Los Fabulosos Cadillacs: "Aún estoy pellizcándome"

El artista puertorriqueño tiene 54 años.

Ricky Martin anunció su fecha en Rosario: cuándo toca y cuánto salen las entradas

Joaquín Levinton presentó nuevo disco y su emprendimiento gastronómico.
play

Joaquín Levinton presentó nuevo disco y una línea de alfajores con un nombre muy particular

últimas noticias

Manuel Adorni asumió como jefe de Gabinete en noviembre de 2025.

El Gobierno estableció quién reemplazaría a Manuel Adorni como jefe de Gabinete en caso de ausencia

Hace 9 minutos
Incrementan las temperaturas, pero persisten las lluvias: cómo estará el clima en Buenos Aires

Incrementan las temperaturas, pero persisten las lluvias: cuándo llega el diluvio a Buenos Aires

Hace 14 minutos
play

Así colapsó el estacionamiento en el complejo de edificios de Parque Patricios

Hace 17 minutos
La respuesta de Pedro Sánchez a Donald Trump: No vamos a ser cómplices de algo malo para el mundo por miedo a represalias

La respuesta de Pedro Sánchez a Trump: "No vamos a ser cómplices de algo malo para el mundo por miedo a represalias"

Hace 20 minutos
Cuándo serán los eclipses en 2026. 

Calendario lunar 2026: cuándo es el próximo eclipse

Hace 21 minutos