La impresionante transformación de Ibai Llanos tras bajar 50 kilos: no es el físico

La historia del popular creador español revela un proceso que redefinió hábitos, bienestar y un inesperado efecto en su manera de reír.

Ibai Llanos reveló el inesperado efecto de su notable descenso de peso.

@ibaillanos
  • El streamer español inició un camino de más de un año para mejorar su salud.
  • Alcanzó una reducción superior a los 50 kilos, acompañada de cambios profundos.
  • Su testimonio expuso un efecto inesperado: una transformación en su risa.
  • El proceso implicó modificar rutinas, alimentación y la relación con su propio cuerpo.

Durante más de un año, Ibai Llanos mantuvo un compromiso constante con un objetivo claro: reconstruir su bienestar a partir de un cambio de hábitos. Esa decisión, que comenzó a mediados de 2024, lo llevó a encarar una rutina sostenida de alimentación equilibrada y actividad física que derivó en una pérdida de peso superior a los 50 kilos.

El avance quedó reflejado en el registro cotidiano que compartió en sus redes, donde fue mostrando el impacto de cada etapa. Ese recorrido lo llevó a pasar de los 152 kilos a apenas 99, una cifra que no solo mejoró su movilidad y su respiración, sino que derivó en efectos inesperados que no estaban en su plan inicial.

Entre esas revelaciones apareció un detalle que llamó la atención: su risa cambió por completo. El creador explicó que la modificación no tuvo que ver con la personalidad ni con su forma de expresarse, sino con algo mucho más físico y profundo: la manera en que su cuerpo respiraba antes y después del descenso de peso.

Ibai Llanos risa 2022
Ibai Llanos explicó cómo la pérdida de más de 50 kilos modificó incluso su manera de reír.

Quién es Ibai Llanos, el streamer español

Nacido en Bilbao en marzo de 1995, Ibai Llanos encontró desde la adolescencia en los videojuegos un espacio de contención y una puerta hacia un futuro inesperado. La falta de recursos en su casa y la separación de sus padres lo acercaron aún más al universo digital, donde comenzó a relatar partidas de League of Legends, una actividad que más tarde se volvería su trabajo a tiempo completo.

Su popularidad explotó durante la pandemia, cuando Twitch se convirtió en una de las plataformas más utilizadas en pleno aislamiento. Ese crecimiento lo llevó a conectarse con figuras del deporte internacional, entre ellas el Kun Agüero, con quien entabló una relación cercana. Esa amistad derivó en uno de los momentos más recordados de su carrera: su presencia en la despedida de Lionel Messi del Barcelona en 2021, una invitación que lo posicionó globalmente.

Años después, con vínculos ya establecidos con varias estrellas, el streamer reconoció que aún siente cierta incomodidad a la hora de comunicarse de manera directa con Messi, a pesar de mantener una buena relación y de que el futbolista lo sigue en Instagram. Esa sinceridad volvió a evidenciar el perfil genuino con el que siempre se mostró ante su comunidad.

Ibai Llanos streaming
La transformación incluyó cambios en hábitos diarios, alimentación y actividad física sostenida.

Hoy, con una presencia renovada y un bienestar que él mismo describe como “una segunda oportunidad”, Ibai continúa ampliando su influencia más allá del streaming tradicional. Alterna transmisiones en Twitch con proyectos deportivos, eventos propios y apariciones públicas que consolidan su rol como uno de los comunicadores más influyentes del mundo digital en español. A la vez, sostiene la misma franqueza que lo caracteriza desde sus inicios: comparte avances, retrocesos y aprendizajes con una comunidad que lo acompañó en todo el proceso. Su transformación, lejos de limitarse a una cuestión física, terminó marcando una nueva etapa en su vida personal y profesional.

