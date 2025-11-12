La impresionante transformación de Ibai Llanos tras bajar 50 kilos: no es el físico La historia del popular creador español revela un proceso que redefinió hábitos, bienestar y un inesperado efecto en su manera de reír.







Ibai Llanos reveló el inesperado efecto de su notable descenso de peso. @ibaillanos

El streamer español inició un camino de más de un año para mejorar su salud.

Alcanzó una reducción superior a los 50 kilos, acompañada de cambios profundos.

Su testimonio expuso un efecto inesperado: una transformación en su risa.

El proceso implicó modificar rutinas, alimentación y la relación con su propio cuerpo. Durante más de un año, Ibai Llanos mantuvo un compromiso constante con un objetivo claro: reconstruir su bienestar a partir de un cambio de hábitos. Esa decisión, que comenzó a mediados de 2024, lo llevó a encarar una rutina sostenida de alimentación equilibrada y actividad física que derivó en una pérdida de peso superior a los 50 kilos.

El avance quedó reflejado en el registro cotidiano que compartió en sus redes, donde fue mostrando el impacto de cada etapa. Ese recorrido lo llevó a pasar de los 152 kilos a apenas 99, una cifra que no solo mejoró su movilidad y su respiración, sino que derivó en efectos inesperados que no estaban en su plan inicial.

Entre esas revelaciones apareció un detalle que llamó la atención: su risa cambió por completo. El creador explicó que la modificación no tuvo que ver con la personalidad ni con su forma de expresarse, sino con algo mucho más físico y profundo: la manera en que su cuerpo respiraba antes y después del descenso de peso.

Ibai Llanos risa 2022 Ibai Llanos explicó cómo la pérdida de más de 50 kilos modificó incluso su manera de reír. @ibaillanos Quién es Ibai Llanos, el streamer español Nacido en Bilbao en marzo de 1995, Ibai Llanos encontró desde la adolescencia en los videojuegos un espacio de contención y una puerta hacia un futuro inesperado. La falta de recursos en su casa y la separación de sus padres lo acercaron aún más al universo digital, donde comenzó a relatar partidas de League of Legends, una actividad que más tarde se volvería su trabajo a tiempo completo.

Su popularidad explotó durante la pandemia, cuando Twitch se convirtió en una de las plataformas más utilizadas en pleno aislamiento. Ese crecimiento lo llevó a conectarse con figuras del deporte internacional, entre ellas el Kun Agüero, con quien entabló una relación cercana. Esa amistad derivó en uno de los momentos más recordados de su carrera: su presencia en la despedida de Lionel Messi del Barcelona en 2021, una invitación que lo posicionó globalmente.