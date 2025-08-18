La azafata señalada como la amante del director técnico contó detalles del vínculo, que aseguró duró casi un año, y que supo cuál fue la reacción de la modelo al enterarse.

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: "En un hotel".

La separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson sigue generando repercusiones y este lunes apareció el nombre de Tania Sabrina González Ledesma , una azafata que decidió hablar públicamente y dar su versión de los hechos.

Después de que la modelo confirmara la ruptura definitiva con el padre de sus tres hijos, comenzaron a circular versiones de infidelidad que en las últimas horas cobraron fuerza con el testimonio de la azafata.

“ Lo conocí en un vuelo ”, reveló la joven en una entrevista en A La Tarde, donde relató cómo fue el primer contacto con el exentrenador de River. Según contó, todo comenzó cuando él le pidió una bebida en pleno servicio: “ Me dijo ‘me podrías llevar un té’ ”.

“ Fueron tres vuelos , en el tercero fue un ‘hola’. Llevábamos al equipo a Mendoza. Interactuamos más. Me volvió a pedir un té y él se acercó a pedirme un mate. Le pregunté a mi jefa y me dijo que sí. Tomamos mate y nos pusimos a hablar ”, relató.

La azafata aseguró que todo sucedió en 2023 y que fue el propio Demichelis quien tomó la iniciativa. “ Con el último mate me pidió el teléfono ”, señaló al tiempo que confesó sorprendida: “ Nunca me había pasado ”.

“Cuando lo conocí, me gustaba un 11. Es un hombre que llamaba la atención”, contó antes de revelar cómo continuaron esas charlas. “Nos vimos en un hotel… y ya me gustaba 30”, sostuvo, y definió aquel momento como algo especial: “Fue mágico. Charlamos y nos reímos un montón”.

Azafata tercera en discordia Demichelis Evangelina Anderson Captura Instagram

“Nuestra relación duró 9 meses. Hablábamos de deportes, de cosas que sucedían en el club”, reveló y aseguró que llegó a conocer el departamento de Demichelis en Puerto Madero e incluso que ingresó a la concentración de River durante su etapa como director técnico.

Si bien era consciente de que el exfutbolista seguía casado, explicó que fue él quien le aseguró que con Anderson ya atravesaban una crisis. "Mi mujer ya sabe, está como loca. Sabe quién sos, dónde vivís, dónde trabajas", fueron las palabras con las que Demichelis le confirmó a Tania que su esposa se había enterado del romance.