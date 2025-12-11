Rusherking vuelve a apostar al amor: las fotos y pistas que lo vinculan a una modelo de la TV El popular cantante y la azafata del programa de Guido Kaczka fueron descubiertos por sus propios seguidores gracias a llamativas coincidencias en las redes sociales. + Seguir en







Rusherking estaría en una relación con Stef Jegier, azafata del programa de Guido. Instagram

A seis meses de poner fin a su noviazgo con Ángela Torres, el popular cantante Rusherking vuelve a protagonizar la escena mediática por su vida sentimental. En las últimas horas, las redes sociales explotaron con las pruebas que vinculan al trapero con la modelo y azafata de televisión Stef Jegier. Los indicios surgieron a partir de un seguimiento exhaustivo que realizaron sus propios seguidores sobre sus publicaciones compartidas.

Stef Jegier es una joven modelo conocida por su participación en el programa Buenas Noches Familia, conducido por Guido Kaczka. Su vínculo con el artista comenzó a generar rumores que, día tras día, toman más fuerza gracias a las coincidencias digitales.

La primera pista que desató la investigación virtual provino de una usuaria en X. La fanática alertó sobre un posteo en una cuenta de Instagram, y señaló que Rusherking y Stef compartían el mismo espejo y una toalla idéntica en sus respectivas publicaciones.

Rusherking y Stef Jieger 1 Instagram A partir de ese descubrimiento inicial, los fanáticos recopilaron una serie de imágenes que muestran a la modelo en los mismos escenarios que el cantante. La prueba más comentada y definitoria es una fotografía tomada frente al espejo de un ascensor, donde el fondo y el reflejo del lugar son completamente idénticos.

Rusherking y Stef Jieger Instagram A las coincidencias espaciales se suma la interacción en Instagram. Ambos artistas se siguen mutuamente en la plataforma, un gesto simple que, en el código de las redes, funciona como una confirmación silenciosa del inicio de una conexión cercana.

Pese a que las coincidencias se multiplican y la versión de un nuevo noviazgo se consolida, ni Rusherking ni Stef Jegier hablaron públicamente sobre el tema. Las señales, sin embargo, alimentan la certeza: el cantante apostó al amor y la modelo, según parece, logró conquistar su corazón.

TEMAS RELACIONADOS Rusherking

Guido Kaczka