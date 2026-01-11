Wanda Nara fue vinculada con un empresario casado y salió a responder con todo La conductora de MasterChef Celebrity desmintió una noticia sobre un supuesto romance con el salteño en uno de sus viajes: “Fake news”. + Seguir en







Wanda Nara se enojó con un periodista. Instagram: @wanda_nara

La conductora de MasterChef Celebrity, Wanda Nara, fue vinculada con un empresario salteño en un viaje que tuvo en noviembre, pero ella misma respondió y desmintió la noticia: "Demostralo en la Justicia".

El periodista Flowers contó que “Wanda no da puntada sin hilo, tengo información que manejo desde hace más o menos desde noviembre”, sostuvo. Y dio precisiones sobre el encuentro que habría tenido.

“En noviembre se fue a Salta, para ser más preciso, a una empresa del rubro de hortalizas y bananas. A partir de ese momento, a mí me empieza a llegar información del entorno... y de la esposa de él (Sofía)”, contó el periodista.

No es la primera vez que le inventan una historia, por lo que ella salió a contestar con todo: “¡Fake! Y lo que decís lo vas a tener que demostrar en la justicia. Me cansé del invento, con el único fin de dañar. Estuve trabajando y estaban las parejas de las personas que nombrás y mi novio invitado (ya estaba con Migueles)”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/wanditanara/status/2010020569841106994&partner=&hide_thread=false Fake !!! Y lo que decís lo vas a tener que demostrar en la justicia . Me cansé del invento , Con el único fin de dañar . Estuve trabajando y estaban las parejas de las personas que nombras y mi novio invitado . — Badbitch (@wanditanara) January 10, 2026 Pero el periodista respondió con todo: “Yo hablé con las partes involucradas. La información que aporté la tengo desde fines de noviembre. El detalle es que él es casado y cuando pasó lo de Wanda la pareja tuvo una gran pelea”.

Y agregó: “Todo sale del entorno de las mujeres que estaban en esa mesa y en la fiesta. Evento al que él le habría pedido a su esposa que no fuera y fue así. Esa noche habrían tenido ese encuentro con Nara”.