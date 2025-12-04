De qué se trata La chica zurda, la película que llegó a Netflix basada en una histórica novela Un nuevo thriller de Taiwán llegó a la popular plataforma de streaming y es furor. No te lo podés perder. + Seguir en







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de este año 2025.

Ahora, llegó a la gran N roja, una asombrante película de Taiwán, se trata de La chica zurda, el estreno que está siendo tendencia en este sitio web y alcanzó el top ten de las más vistas en diciembre. Un film de drama familiar que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin y podés disfrutar este fin de semana en la comodidad de tu casa, porque ya se encuentra disponible en la gran plataforma de streaming. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que la veas lo antes posible.

Sinopsis de La chica zurda, el estreno de Netflix que es furor Una madre soltera y sus dos hijas regresan a Taipei tras varios años viviendo en el campo para abrir un puesto en un bullicioso mercado nocturno.

Cada una a su manera, tendrán que adaptarse a este nuevo entorno para llegar a fin de mes y conseguir mantener la unidad familiar. Tres generaciones de secretos familiares empiezan a desvelarse después de que su abuelo tradicional le diga a la hija menor, que es zurda, que nunca use su «mano del diablo».

la chica zurda Tráiler de La chica zurda Embed - LA CHICA ZURDA Trailer (2025) SUBTITULADO / Left-Handed Girl Trailer | [HD] Netflix Reparto de La chica zurda Ma Shih-yuan como I-Ann

como I-Ann Janel Tsai como Shu-Fen

como Shu-Fen Nina Ye como I-Jing

como I-Jing Brando Huang

Hsia Teng-hung

Akio Chen como Grandfather

como Grandfather Blaire Chang como Xiao-hong

como Xiao-hong Xin-Yan Chao como Grandmother chica zurda