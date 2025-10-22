Envidiosa, tercera temporada: Netflix confirmó la fecha de estreno

La serie, protagonizada por Griselda Siciliani, causó furor en Netflix y llegó a instalarse en lo más alto del top 10 de la plataforma, rompiendo récords de audiencia durante semanas.

Se acabó la espera. Netflix confirmó la fecha de estreno de la tercera temporada de Envidiosa , la serie protagonizada por Griselda Siciliani que causó furor en la plataforma.

Después de meses de especulación tras el éxito arrollador de sus primeras dos entregas, la plataforma digital no solo anunció cuándo los fanáticos ya podrán ver la continuidad de la vida de Vicky, sino que también lanzó el tráiler de la temporada .

“ Vicky parece haber alcanzado todos sus sueños: una relación feliz y estable con Matías, y finalmente, su graduación como arquitecta. Sin embargo, sus deseos evolucionan y sus inseguridades comienzan a salir a la luz; ahora teme perder a Matías mientras debe enfrentarse a su nueva realidad ”, señalaron en la descripción del video.

Además, en redes sociales, indicaron: “ Se vienen cositas en la vida de Vicky. La tercera temporada de Envidiosa llega a Netflix el 19 de noviembre ”.

La serie cuenta la vida de Victoria, una mujer que cumplió 40 años y que atraviesa una crisis existencial donde se cuestiona los mandatos sociales con desorientación y angustia. Sus compañeros de elenco son Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Violeta Urtizberea, entre otros.

El éxito total de Envidiosa en Netflix

Envidiosa se estrenó se el 18 de septiembre del 2024, donde supo instalarse en lo más alto del top 10 de la plataforma y rompiendo récords de audiencia durante semanas tanto en Argentina como en Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.

Incluso llegó a ocupar el puesto número 8 del top 10 de Netflix semanal global para series de habla no inglesa con 3.3 millones de visualizaciones en su primera semana. Ahora, la comedia creada por Adrián Suar, regresa con la intención de continuar con el éxito alcanzado en las primeras dos entregas.

Para esta nueva emoción, además de sus protagonistas contará con la participación de nuevas caras como María Abadi, Agustín “Rada” Aristarán, Agustina Suásquita (Papry) y José “El Purre” Giménez Zapiola. Además de las participaciones especiales de Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich.