Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados: cuál es

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados: es una impactante producción que explora hasta qué punto pueden degenerar las disputas cotidianas entre residentes, ¿cuál es?
No es solo un relato sobre un crimen: es una reflexión profunda sobre los límites del vecindario, la justicia y la convivencia.
El relato se centra en el caso de Ajike “AJ” Owens, una mujer afroamericana que fue asesinada en Florida por su vecina Susan Lorincz, quien invocó la polémica “ley de defensa propia” para justificar sus actos. La obra fue descrita como “uno de los testimonios más contundentes sobre lo peligroso que puede ser simplemente existir siendo una persona negra en EE.UU.”
El uso casi exclusivo de grabaciones policiales corporales aporta un nivel de crudeza y realismo que sacude al espectador y plantea preguntas fundamentales sobre racismo, vigilancia y justicia. Desde su estreno, “La vecina perfecta” alcanzó más de 16,7 millones de visualizaciones en sus primeros tres días en Netflix, posicionándose como uno de los documentales más vistos de la plataforma.
En este documental acerca del miedo, los prejuicios y la Ley de Defensa Propia, las cámaras policiales revelan cómo un problema entre vecinos da un giro fatal, reza la sinopsis oficial.