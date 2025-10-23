IR A
Este animé estrenó su tercera temporada en Netflix y tiene a los fans enloquecidos: de cuál se trata

Los fanáticos podrán disfrutar de tramas llenas de acción, momentos cómicos y un desarrollo más profundo de personajes secundarios que hasta ahora habían quedado en un segundo plano.

La serie animada que combina acción, humor y superhéroes regresa para seguir conquistando a los fans alrededor del mundo.

La serie animada que combina acción, humor y superhéroes regresa para seguir conquistando a los fans alrededor del mundo. Este animé estrenó su tercera temporada en la N roja y tiene a los todos enloquecidos: ¿de cuál se trata?

La tercera temporada recibió críticas positivas por mantener la esencia del animé mientras introduce villanos más desafiantes y profundiza en la historia de héroes y villanos. Los fans destacan:

  • La combinación de acción y humor.
  • La evolución de personajes secundarios.
  • La calidad de la animación, que sigue siendo impactante en escenas de combate.

En redes sociales, el hashtag #OnePunchManS3 ya se volvió tendencia, demostrando la emoción global por esta nueva entrega.

One Punch-Man

Sinopsis de One Punch-Man, el animé que tiene una nueva temporada en Netflix

La tercera temporada de One Punch-Man continúa la historia de Saitama, un héroe que derrota a cualquier enemigo de un solo golpe. Mientras el mundo enfrenta nuevas amenazas, Saitama y sus compañeros de la Asociación de Héroes deberán enfrentarse a enemigos más poderosos que nunca, poniendo a prueba no solo su fuerza física, sino también su ingenio y determinación.

Tráiler de One Punch-Man

Embed - One Punch Man Temporada 3 | Tráiler Oficial | Arco de la Asociación de Monstruos

Reparto de One Punch-Man

Aunque One Punch-Man es un animé, el reparto de voces japonesas y doblaje internacional destaca en esta temporada:

  • Makoto Furukawa: voz de Saitama, el héroe invencible.
  • Kaito Ishikawa: voz de Genos, el discípulo cyborg de Saitama.
  • Aoi Yuuki: voz de Tatsumaki, la heroína psíquica de rango S.
  • Kenjiro Tsuda: voz de Garou, el cazador de héroes que sigue acechando la ciudad.

En la versión doblada al español, los actores conservan la fuerza y humor que caracterizan a los personajes.

One Punch-Man es un fenómeno que ha captado la atención del público debido a su enfoque original. Ambientado en un mundo donde los héroes son profesionales con clasificaciones establecidas, la historia presenta al aparentemente sencillo Saitama, un héroe invencible.
