Cuál es la trama de Togo, la película sobre el perro de trineos que sorprendió al mundo y ahora llegó a Netflix Esta producción estadounidense de 2019 es estreno en esta popular plataforma de streaming en diciembre 2025 y está siendo de lo más visto. + Seguir en







Ahora, llegó una emocionante película que está en este sitio web en diciembre 2025. Se trata de Togo, un estreno estadounidense de 2019 que brilló en el cine en su momento y ahora lo hace en la gran N roja.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses y la transforman en la más codiciada por todos a nivel mundial.

Ahora, llegó una emocionante película que está en este sitio web en diciembre 2025. Se trata de Togo, un estreno estadounidense de 2019 que brilló en el cine en su momento y ahora lo hace en la gran N roja. Es un thriller basado en hechos reales, lleno de aventuras y drama, un entretenimiento garantizado que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de Togo, la emocionante película que está en Netflix Cuenta la historia de Togo, un perro de trineos que ganó la carrera más importante de esta disciplina en 1925 pese a haber sido considerado incapaz de terminarla siquiera debido a su pequeño tamaño.

togo Tráiler de Togo Embed - Togo - Tráiler español (HD) Reparto de Togo Willem Dafoe como Leonhard Seppala

como Leonhard Seppala Julianne Nicholson como Constance Seppala

como Constance Seppala Nikolai Nikolaeff como Dan Murphy

como Dan Murphy Madeline Wickins como Sally Burdett

como Sally Burdett Thorbjørn Harr como Charlie Olsen

como Charlie Olsen Kathleen Brigham

Michael McElhatton como Jafet Lindeberg

como Jafet Lindeberg Michael Greyeyes como Amituk dogs-togo