Cuál es la trama de Togo, la película sobre el perro de trineos que sorprendió al mundo y ahora llegó a Netflix

Esta producción estadounidense de 2019 es estreno en esta popular plataforma de streaming en diciembre 2025 y está siendo de lo más visto.

Ahora, llegó una emocionante película que está en este sitio web en diciembre 2025. Se trata de Togo, un estreno estadounidense de 2019 que brilló en el cine en su momento y ahora lo hace en la gran N roja.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos.

Ahora, llegó una emocionante película que está en este sitio web en diciembre 2025. Se trata de Togo, un estreno estadounidense de 2019 que brilló en el cine en su momento y ahora lo hace en la gran N roja. Es un thriller basado en hechos reales, lleno de aventuras y drama, un entretenimiento garantizado que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de Togo, la emocionante película que está en Netflix

Cuenta la historia de Togo, un perro de trineos que ganó la carrera más importante de esta disciplina en 1925 pese a haber sido considerado incapaz de terminarla siquiera debido a su pequeño tamaño.

Tráiler de Togo

Embed - Togo - Tráiler español (HD)

Reparto de Togo

  • Willem Dafoe como Leonhard Seppala
  • Julianne Nicholson como Constance Seppala
  • Nikolai Nikolaeff como Dan Murphy
  • Madeline Wickins como Sally Burdett
  • Thorbjørn Harr como Charlie Olsen
  • Kathleen Brigham
  • Michael McElhatton como Jafet Lindeberg
  • Michael Greyeyes como Amituk
