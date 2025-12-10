Esta serie al estilo western llegó a Netflix y está siendo lo más visto: de cuál se trata La plataforma lanzó hace pocos días una serie de estilo western protagonizada por Lena Headey y Gillian Anderson, y el público ya la posicionó como un éxito. + Seguir en







Esta serie escala entre lo más visto de Netflix. Netflix

Netflix volvió a captar la atención de sus suscriptores con el estreno de "Los abandonados", una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno dentro de la plataforma. Ambientada en el imponente Lejano Oeste, logró posicionarse como la producción más vista en Argentina desde su llegada al catálogo. Su combinación de dramatismo, acción y una narrativa atrapante la convierte en una opción ideal para quienes buscan una historia intensa para disfrutar durante el próximo fin de semana largo.

El atractivo principal de esta serie reside en su elenco y en el conflicto central. Lena Headey y Gillian Anderson interpretan a las líderes de dos familias enfrentadas, ofreciendo actuaciones sólidas que sostienen el relato. La trama se desarrolla a lo largo de siete episodios marcados por tensiones profundas, ambientados en Estados Unidos en 1854, donde cada escena refleja el peso de la rivalidad y el clima hostil de la época.

Los abandonados Netflix "Los abandonados" propone un western moderno que supera los límites del género al poner en primer plano la determinación y complejidad de sus protagonistas femeninas. La historia muestra cómo ambas familias deben enfrentar los desafíos implacables del Oeste, donde la supervivencia depende de decisiones difíciles y alianzas frágiles. Con un entorno inmersivo y un ritmo narrativo intenso, esta producción logra mantener a la audiencia atrapada desde el primer episodio hasta el final.

Sinopsis de Los abandonados, la serie que es furor en Netflix "Los abandonados" (The Abandons) es un western dramático que transporta al espectador al territorio inestable de la frontera de Oregón, Estados Unidos, alrededor de 1854. La historia presenta un enfrentamiento épico entre dos matriarcas de gran poder que lideran clanes opuestos y se disputan el control de la tierra en un entorno sin ley. Ese choque se desarrolla en medio de una ambición desbordada y de la necesidad de proteger lo que cada familia considera propio.

Los abandonados Netflix La narrativa se enfoca en el contraste entre dos maneras de entender la vida en la frontera. De un lado, aparece una figura dominante y adinerada que intenta imponer su autoridad en la región, encarnando la fuerza del poder establecido. Del otro lado se encuentra el clan Nolan-Abandon, integrado por huérfanos y marginados, cuya líder representa la lealtad y la fe. Este grupo enfrenta la lucha por su identidad y su hogar con recursos limitados, mientras la tensión crece alimentada por crímenes, secretos y traiciones que empujan a ambos bandos a impartir justicia por cuenta propia.

A lo largo de siete episodios, la serie profundiza en temas como la justicia personal, la ambición, la desigualdad social y la supervivencia en un periodo sumamente hostil. El drama incorpora un romance prohibido que cruza las fronteras entre los clanes, entrelazando destinos y elevando el nivel de conflicto. Con una estética que combina elementos del western clásico y el drama familiar, "Los abandonados" mantiene al público en constante expectativa mientras ambas familias recorren la frontera y ponen a prueba su moralidad, su fe y su lealtad para lograr prevalecer. Tráiler de Los abandonados Embed - Los abandonados | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Los abandonados Lena Headey interpreta a Fiona Nolan, líder del clan Nolan-Abandon, formado por huérfanos y marginados.

Gillian Anderson interpreta a Constance Van Ness, figura central del poderoso y acaudalado clan Van Ness.

Nick Robinson interpreta a Elias Teller.

Aisling Franciosi interpreta a Trisha Van Ness, hija de Constance.

Lucas Till interpreta a Garret Van Ness, hijo y heredero de Constance.

Diana Silvers interpreta a Dahlia Teller.

Lamar Johnson interpreta a Albert Mason, hijo adoptivo de Fiona.

Natalia del Riego interpreta a Lilla Belle, hija adoptiva de Fiona.

Michiel Huisman interpreta a Roache.

Ryan Hurst interpreta a Miles Alderton.

Patton Oswalt interpreta al Mayor Nibley.