La salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico

La conductora permanece internada desde hace varios días por una neumopatía en el Sanatorio Mater Dei. “De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, informaron.

El Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand dando a conocer un dato alentador: presenta una “franca mejoría”.

De acuerdo al comunicado de este miércoles 30 de septiembre, la conductora se encuentra “muy bien” y fue trasladada a una sala común luego de permaneces internada en el hospital por un cuadro de neumopatía.

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría” , se lee en la información difundida que, al igual los anteriores, lleva la firma del directo del sanatorio, Enrique Echagüe y agregaron: “Está en una habitación común, acompañada por su familia, quienes agradecen las muestras permanentes de cariño”.

Por último, en el mismo explicaron que “de no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”.

Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei, el pasado 18 de septiembre, pocos días después de haber recibido el alta por un cuadro respiratorio. El parte médico informó un “cuadro compatible con neumopatía” . A raíz de este caso, desde iWell se abordó el tema para explicar qué significa, cómo puede manifestarse y cuáles son los síntomas que requieren consulta médica, especialmente en adultos mayores.

La palabra neumopatía no define una enfermedad específica. Es un término general que se utiliza para describir distintas afecciones que comprometen los pulmones. Puede incluir enfermedades de origen infeccioso, inflamatorio, obstructivo o intersticial, entre otras. Por eso, neumopatía no es sinónimo de neumonía.

La neumonía es una infección pulmonar que puede ser causada por bacterias, virus y, con menor frecuencia, hongos. La neumopatía, en cambio, es un concepto mucho más amplio.

Los síntomas dependen de la causa y del tipo de enfermedad pulmonar, pero existen algunas manifestaciones a las que conviene prestar atención: