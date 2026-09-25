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La salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico

La diva de los almuerzos permanece internada desde hace una semana por una complicación en las vías respiratorias.

El lunes los médicos volverán a informar sobre la salud de la diva. 

El lunes los médicos volverán a informar sobre la salud de la diva. 

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Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde el viernes pasado, ahora los médicos publicaron un nuevo parte médico sobre cómo evoluciona su salud. La diva de los almuerzos mantiene en vilo al país después de ingresar nuevamente a la clínica días después de recibir el alta.

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El nuevo parte sobre su salud lleva la firma del Dr. Enrique Echagüe, Director Médico del sanatorio, donde explicó que "la Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementado su actividad física con el equipo de Kinesiología".

De esta manera permanecerá internada hasta completar su recuperación, para poder volver a sus actividades diarias. "Agradecemos especialmente a todos la comprensión y respeto cómo informan sobre su estado. De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico", remarcaron.

La dramática decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand en medio de su internación

El periodista Ángel de Brito fue contundente al revelar la estricta estrategia que adoptaron sus allegados. “La familia cerró todos sus teléfonos, no le contestan a nadie, no dan información”, sentenció el presentador sobre este hermetismo.

Esta determinación inquebrantable surgió tras el profundo enojo familiar por la reciente filtración de estudios clínicos en televisión. Marcela y sus nietos custodian a la diva, limitando el contacto únicamente a su núcleo más primario.

Las restricciones de visitas en el Sanatorio Mater Dei son totales para preservar la paz de la paciente. “Están sus nietos ahí, está Marcela, van todos a verla, pero terapia intensiva no es una puerta giratoria”, remarcó De Brito.

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