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Dieron a conocer un nuevo parte médico de Mirtha Legrand

La conductora está internada en el Sanatorio Mater Dei, donde ingresó por un cuadro compatible con neumopatía. Al mismo tiempo explicaron que finalizó el tratamiento con antibióticos.

La salud de la conductora

La salud de la conductora, de 99 años, tuvo una mejoría y se enviará un nuevo parte médico el próximo miércoles.

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A 10 días de la nueva internación, este lunes se dio a conocer un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Mirtha Legrand y con buenas noticias: “Continúa evolucionando favorablemente”.

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El comunicado lo emitió el propio Sanatorio Mater Dei donde se encuentra internada diva donde destacaron dicha evolución “habiendo finalizando el tratamiento antibiótico”, luego de haber sido ingresado a la clínica por segunda vez debido a un cuadro respiratorio, compatible con neumopatía.

Al mismo tiempo se informó que “se encuentra acompañada de su familia y agradece el cariño y respeto dispensado”. “De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”, concluyó el escrito que lleva la firma del director médico del Sanatorio, Enrique Echagüe.

Mirtha Legrand y una nueva alerta por su salud: qué es una neumopatía

Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei, el pasado 18 de septiembre, pocos días después de haber recibido el alta por un cuadro respiratorio. El parte médico informó un “cuadro compatible con neumopatía”. A raíz de este caso, desde iWell se abordó el tema para explicar qué significa, cómo puede manifestarse y cuáles son los síntomas que requieren consulta médica, especialmente en adultos mayores.

La palabra neumopatía no define una enfermedad específica. Es un término general que se utiliza para describir distintas afecciones que comprometen los pulmones. Puede incluir enfermedades de origen infeccioso, inflamatorio, obstructivo o intersticial, entre otras. Por eso, neumopatía no es sinónimo de neumonía.

La neumonía es una infección pulmonar que puede ser causada por bacterias, virus y, con menor frecuencia, hongos. La neumopatía, en cambio, es un concepto mucho más amplio.

Los síntomas dependen de la causa y del tipo de enfermedad pulmonar, pero existen algunas manifestaciones a las que conviene prestar atención:

  • Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.
  • Tos persistente o que empeora.
  • Respiración más rápida de lo habitual.
  • Dolor o molestias en el pecho.
  • Fiebre.
  • Debilidad o cansancio marcado.
  • Deterioro repentino del estado general.

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