La romántica foto que confirmaría el nuevo romance de Gime Accardi tras la polémica separación con Nico Vázquez Una sugerente publicación en las redes sociales encendió los rumores sobre el presente sentimental de la reconocida actriz. Agregar C5N en









La famosa actriz oficializó su romance con Seven Kayne.

Gime Accardi y Seven Kayne blanquearon su relación con una dulce postal en las redes sociales. Luego de varios meses cargados de rumores y distintas teorías, las estrellas de la ficción vertical TILF decidieron volcarse a sus respectivos perfiles de Instagram para ponerle fin al misterio y confirmar ante sus comunidades y sus seguidores que están viviendo una historia de amor.

El cantante de trap dio el puntapié inicial al subir una historia de una cena compartida con la actriz. En la imagen se la puede ver a Gimena contemplándolo fijamente, tomados de la mano en una mesa de un restaurante. Como detalle distintivo, en un espejo ubicado a las espaldas de ella aparecía la frase escrita "directo al corazón", un mensaje que el artista se encargó de resaltar con un trazo rojo.

Redes sociales La respuesta no se hizo esperar y replicó la publicación en su perfil de manera instantánea, agregándole el emoji de una carta con un corazón rojo. Con este cruce de gestos virtuales, la flamante pareja dio por terminadas las vueltas y oficializó un noviazgo que promete convertirse en uno de los más comentados del ambiente del espectáculo local.

Cabe recordar que las versiones de la relación venían pisándoles los talones desde que compartieron el rodaje de TILF, la tira en formato vertical. Aunque en más de una ocasión ella intentó desmentir la situación públicamente, las salidas compartidas a la vista de todos y los viajes que realizaron juntos hacia la Costa Atlántica ya dejaban en claro que la química entre ambos había traspasado el plano puramente profesional.

Quién es Seven Kayne, el nuevo romance de Gime Accardi Detrás de Seven Kayne se encuentra Joaquín Cordovero, un cantante y actor de 26 años que saltó a la fama en las últimas horas tras ser vinculado sentimentalmente con Gimena Accardi. Nacido en Acassuso, el joven inició su recorrido musical acompañando a su hermano en presentaciones íntimas en bares, donde tocaba la guitarra y hacía coros. Cuando ese proyecto familiar quedó trunco, no se dio por vencido y decidió volcarse de lleno al universo del freestyle y las batallas de plaza para empezar a moldear su propio camino.

El músico argentino tiene 1.2 millones de suscriptores en Youtube. Redes Sociales Ese paso por la improvisación fue el trampolín definitivo para lanzar su carrera solista en el trap a fines de 2017. Con un estilo muy propio que fusiona elementos del rock alternativo con pasajes melódicos y una interpretación limpia, el artista logró despegar rápidamente en la escena urbana, transformándose en creador de varios hits y agotando localidades en distintos recintos. "Me lancé recién en octubre del 2017, y sí, fue muy poco tiempo. Pero estoy trabajando mucho, como corresponde", había reflexionado Joaquín en una entrevista sobre su meteórico ascenso en la industria musical. Actualmente, el músico vive un gran presente profesional y expandió sus fronteras artísticas al debutar como actor en TILF, la ficción en formato vertical que coprotagoniza junto a la propia Accardi. Gracias a este reciente y comentado acercamiento amoroso con la actriz de 40 años, que se terminó de confirmar a través de unas románticas postales en Instagram, el nombre de Seven Kayne pasó a estar en boca de todos, trascendiendo por completo las fronteras de su fiel comunidad de seguidores.