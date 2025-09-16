IR A
IR A

Rocío Marengo reveló un detalle inédito sobre su relación con Eduardo Fort

La conductora espera su primer bebé con el empresario, hermano de Ricardo Fort, con quien sale hace 11 años y medio.

La mediática aseguró que la relación empezó cuando el empresario ya estaba separado.

La mediática aseguró que la relación empezó cuando el empresario ya estaba separado.

Redes Sociales

La mediática Rocío Marengo espera su primer hijo de su pareja de hace 11 años y medio, Eduardo Fort, y reconoció que desde "ese primer saludo yo sentí una química, una conexión".

Las dos figuras comparten un programa en un canal de stream.
Te puede interesar:

En medio de los rumores de romance, Marcos Giles envió un insólito mensaje a Ángela Torres

La modelo habló sobre el empresario y hermano de Ricardo Fort: "El sueño era una familia, pero quería cumplir mi sueño de la maternidad", reveló en televisión.

Agregó: "Edu está fascinado, se sacó un peso de encima. Él se frenaba un poco a la hora de dejarse llevar por la vida. Yo creo que lo que le cuesta a un hombre cuando tiene una familia ensamblada es el volver a empezar, y explicarle a los hijos las decisiones", siguió.

La conductora habló en Intrusos, en América, sobre el tiempo que llevan juntos: "Son muchos años, y no éramos una pareja que trabajábamos juntos", aseguró y agregó: "Nos conocimos en la calle un miércoles, yo estaba estudiando periodismo", reveló Rocío.

"Ese primer saludo yo sentí una química, una conexión. Yo estando con él hice un montón de trabajos, y él se fue acostumbrando", dijo sobre el actual administrador de la fortuna de Martita y Felipe, hijos del mediático fallecido.

Embed

Marengo aclaró que él ya estaba separado de Karina Antoniali cuando empezaron su vida juntos. El había estado 25 años con la madre de sus tres hijos Macarena, Angie y Pietro: "Estaba separado, para nosotros nunca fue un tema, porque dan las fechas perfectas. Estuvo una semana separado hasta conocerme a mí".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El precioso look con el que la conductora anticipó la primavera.

El look floreado con maxifalda que lució Juana Viale: se robó todas las miradas

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

La KONGA

La K'onga calienta motores para Vélez: "El cuarteto ya es internacional"

últimas noticias

Donald Trump demandó al New York Times por difamación: exige un pago de 15 millones de dólares.

Donald Trump demandó al New York Times por difamación: exige un pago de u$s15 millones

Hace 31 minutos
Cristina Kirchner: Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas

Cristina Kirchner: "Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas"

Hace 33 minutos
play
Maravilla Martínez lleva siete goles en nueve partidos en la Copa Libertadores.

Con gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó 1-0 a Vélez y se quedó con el primer duelo de los cuartos de final

Hace 36 minutos
play
Wanda Nara recibió un sorpresivo consejo viral.

El insólito consejo para Wanda Nara: "Andate a Dubai, empezá una vida nueva..."

Hace 41 minutos
El conmovedor mensaje de Julieta Poggio tras el accidente de Thiago Medina: Me acuesto...

El conmovedor mensaje de Julieta Poggio tras el accidente de Thiago Medina: "Me acuesto..."

Hace 50 minutos