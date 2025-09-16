Rocío Marengo reveló un detalle inédito sobre su relación con Eduardo Fort

La conductora espera su primer bebé con el empresario, hermano de Ricardo Fort, con quien sale hace 11 años y medio.

La mediática Rocío Marengo espera su primer hijo de su pareja de hace 11 años y medio, Eduardo Fort , y reconoció que desde "ese primer saludo yo sentí una química, una conexión".

La modelo habló sobre el empresario y hermano de Ricardo Fort: "El sueño era una familia, pero quería cumplir mi sueño de la maternidad ", reveló en televisión.

Agregó: "Edu está fascinado, se sacó un peso de encima. Él se frenaba un poco a la hora de dejarse llevar por la vida. Yo creo que lo que le cuesta a un hombre cuando tiene una familia ensamblada es el volver a empezar, y explicarle a los hijos las decisiones", siguió.

La conductora habló en Intrusos, en América, sobre el tiempo que llevan juntos: " Son muchos años , y no éramos una pareja que trabajábamos juntos", aseguró y agregó: "Nos conocimos en la calle un miércoles, yo estaba estudiando periodismo" , reveló Rocío.

"Ese primer saludo yo sentí una química, una conexión. Yo estando con él hice un montón de trabajos, y él se fue acostumbrando", dijo sobre el actual administrador de la fortuna de Martita y Felipe, hijos del mediático fallecido.

Marengo aclaró que él ya estaba separado de Karina Antoniali cuando empezaron su vida juntos. El había estado 25 años con la madre de sus tres hijos Macarena, Angie y Pietro: "Estaba separado, para nosotros nunca fue un tema, porque dan las fechas perfectas. Estuvo una semana separado hasta conocerme a mí".