La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

Un estreno colombiano de 2018 aterrizó a la popular plataforma de streaming con nuevos episodios y es furor en la gran N roja.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 

Freepik/Netflix

El catálogo de Netflix no para de sorprendernos, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los meses de 2026, haciendo de este sitio web el más consumido del mundo entero.

Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. Los fanáticos que estaban ansiosos por la nueva entrega, ya están enloquecidos y lograron que alcance el top ten de las series más vistas en Argentina y en otros países. A continuación te contamos más detalles de su trama nueva y te dejamos un adelanto para que lo disfrutes desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de La reina del flow, la novela colombiana que es furor en Netflix

Serie de TV (2018-Actualidad). 2 temporadas. 82 episodios. En Colombia, 17 años después de ser injustamente encarcelada, la compositora Yeimy Montoya busca vengarse de los hombres que la hundieron y asesinaron a su familia.

Reina del flow T3

Tráiler de La reina del flow

Embed - La Reina del Flow 3 | Tráiler Oficial - Muy Pronto

Reparto de La reina del flow

  • Sky – Alisson Joan. Su nombre real es Yara Giraldo, pero se hace llamar Sky por su amor al cielo.
  • Jerónimo Vallejo – Manolo Alzamora.
  • Genoveva Vallejo – Rami Herrera.
  • Rusvel Perlaza – Eduardo Pérez.
la reina del flow
