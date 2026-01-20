IR A
Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Una historia cargada de drama y suspenso que tiene lugar en el contexto de la pandemia del Covid-19.

Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 

Netflix supo demostrar en varias ocasiones que el cine policial español tiene una mística especial; Infiesto es una prueba más de eso. Esta película dirigida por Patxi Amezcua es una gran recomendación para ver durante las vacaciones.

Estrenada en 2023, su historia sigue atrapando a nuevos espectadores con una atmósfera profundamente inquietante. La película utiliza el contexto del Covid-19 como un elemento narrativo que potencia el aislamiento y la desesperación. En una España donde las calles están vacías y el silencio es absoluto, el mal encuentra el escenario perfecto para esconderse.

La producción cuenta con actores de renombre como Luis Zahera, conocido por su papel en Vivir sin permiso o As Bestas. Su historia destaca por llevar un ritmo pausado pero implacable, donde la tensión se construye a través de los paisajes grises y una sensación constante de peligro invisible que acecha en cada rincón, manteniendo en vilo al espectador durante los 96 minutos que dura el filme.

Netflix: sinopsis de Infiesto

La producción española se convirtió en un fenómeno de culto dentro de la plataforma. Ambientada en una Asturias desierta por el confinamiento, la trama sigue a dos inspectores que descubren que un virus no es lo único que acecha a la población.

Luis Zahera, Infiesto - Netflix

La historia comienza en marzo de 2020, el primer día en el que es declarado el estado de emergencia. En el pequeño pueblo minero de Infiesto aparece una joven que había sido dada por muerta hace meses. El shock inicial de su reaparición pronto se transforma en un enigma mucho más oscuro para los inspectores Samuel García (Isak Férriz) y Castro (Iria del Río).

A medida que los detectives profundizan en el caso, se dan cuenta de que el secuestro de la joven no fue un hecho aislado. La investigación los lleva por los rincones más desolados de la montaña asturiana, revelando un patrón de desapariciones que parece estar vinculado a un culto siniestro.

Con el país paralizado por el virus, los protagonistas deben luchar contra el tiempo y las limitaciones del confinamiento para detener a un asesino que cree que el fin del mundo ha llegado.

Tráiler de Infiesto

Reparto de Infiesto

  • Isak Férriz como el inspector Samuel García
  • Iria del Río como la inspectora Castro
  • Luis Zahera
  • José Manuel Poga
  • Juan Fernández
  • Ismael Fritschi
  • Ana Villa
  • María Mera
  • Isabel Naveira

