La reacción de la China Suárez sobre los rumores del nuevo romance de Rusherking

Luego de la separación, la China Suárez comenzó a deslizar indirectas en sus redes sociales . Pero, a todo esto, Rusherking intentó tomarlo con calma. En este caso, luego de pocos días de la ruptura, se conoció una supuesta novia del cantante y su ex reaccionó. ¿Qué dijo?

Sucede que LAM compartió una imagen sacada desde un costado oculto y se puede ver a Rusher haciendo el check-in en un hotel en Madrid, aunque no se sabe si se trata de un viaje de música o vacaciones. Esa foto dio vueltas en todas las redes sociales.

Al momento de finalizar la relación, la China no parecía estar de acuerdo y ella subió posteos tristes que hablaban de ruptura o dolor. En este caso, no fue la excepción porque ella siempre aseguró que “estaba enamorada” porque no cambiaba el sentimiento de un momento al otro.

“Te dediqué mi tiempo, te ayudé, te saqué sonrisas, te aconsejé, te quise, te di lo mejor de mí, quise ayudarte para que salgas adelante. Y me dejaste ir, haciéndome sentir la culpa de todas tus cosas, y aun así te deseo toda la felicidad”, expresaba una publicación de Instagram y, sin dudarlo, Suárez le puso me gusta.

¿Nueva novia?: encontraron a Rusherking con una joven en un hotel de Madrid

Rusherking y La China Suárez anunciaron su separación en abril, pero la primera en despertar rumores de un nuevo romance fue la actriz que se mostró cerca del productor Rodo Lamboglia. Ahora el músico, alejado de esa situación, fue visto in fraganti con una mujer en Madrid y en las últimas horas circuló la foto junto a ella.

Quienes repararon en la situación fueron los productores de LAM, que en su cuenta de Twitter dieron a conocer una foto del ex de la China con una joven en el hotel donde él para. "Rusher King. Nueva novia. Madrid. Check In. Amor en el aire" escribieron.