La reacción del exnovio de Julieta Poggio al enterarse del posible romance con Marcos Ginocchio.

Julieta Poggio se separó de Lucca Bardelli apenas salió de la casa, pero lo comunicó tiempo después. Automáticamente comenzaron los rumores de pareja con Marcos Ginocchio, el campeón de Gran Hermano y su ex estalló de furia. “Si me llego a enterar…” , expresó.

Sin embargo, las fanáticas comenzaron con el shipp Marculi y permanece hasta el día de hoy. Lo más reciente es que hubo rumores de que se vieron clandestinamente en la casa de un productor de Telefe, según indicó Yanina Latorre en LAM. Pero ellos no confirmaron nada.

Marcos Julieta Gran Hermano Redes sociales

Ante esto, Lucca opinó: “No vi mucho lo que se dijo sobre Marcos y Julieta, mi separación de ella la tomé como algo mío y un crecimiento, ajeno a lo que pueda hacer ella, cuando soltás a una persona la soltás en todo sentido, yo sé que a mí me respetó y yo la respeté a ella, está perfecto que alguien la haga feliz".

Y agregó: "No tengo idea qué pasa entre ellos, si me llego a enterar de que el día después que cortamos estuvieron no me daría igual, es como piensa cada uno, yo siempre la jodía a Juli y le decía 'el día que corte con vos vas a estar con otro' pero porque es así, hay personas que son así".

Julieta Poggio sorprendió al revelar detalles sobre su separación, tras rumores de romance con Marcos Ginocchio

La actriz y exparticipante de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, sorprendió al contar nuevos detalles sobre su separación de Lucca Bardelli, en medio de muchos rumores de un romance con Marcos Ginocchio.

Lucca Julieta Redes sociales

En diálogo con el programa La Tarde del Nueve, Julieta Poggio fue consultada al respecto de su supuesta nueva relación con el ganador de Gran Hermano 2022 y aseguró: "¡No! ¿Cómo voy a estar de novia? Hace un mes que corté". De esta manera, volvió a desmentir un supuesto vínculo amoroso con el salteño.

Luego, al ser consultada por cómo fue su separación de Bardelli, la actriz señaló: "Bueno, a mí me cuesta mucho mentir. Entonces, cuando me hacían una nota y me decían 'Juli, ¿seguís de novia?', yo no podía mentir, se me nota en la cara". Con estas palabras, la actriz evidenció que nunca faltó a la verdad cuando le preguntaron sobre el tema.