IR A
IR A

El mensaje de Juli Poggio que alegró a sus fans: "Soy mamá"

La influencer reveló que agranda su familia y contó los detalles de los controles: "Está todo perfecto".

Julieta Poggio

Julieta Poggio, y un anuncio en redes sociales.

Redes sociales

La influencer Julieta Poggio sorprendió con el anuncio de su maternidad y mostró la imagen de la nueva integrante de su casa. “Hoy es un día muy feliz”, explicó la exparticipante de Gran Hermano en un video en su cuenta de Instagram.

La modelo cruzó a la influencer por sus declaraciones sobre las llamadas botineras.
Te puede interesar:

"No todas son iguales": Nicole Neumann cruzó a Juli Poggio por sus dichos sobre las "botineras"

En el video se pueden ver juegos, baño para gatos, rascador entre otras cosas para que el animal tenga mayor comodidad en la casa. Fiel a su estilo, mostró que le compró comedero y bebedero al emprendimiento de un seguidor suyo y recomendó la página.

“Todavía no llegó y ya es una malcriada, miren todo lo que le compré”, contó inicialmente. Luego llegó y se emocionó: “No entiendo cómo la gente es tan cruel que puede dejar gatitos bebés en una caja, en la calle. Me conmovió mucho adoptar y estoy re feliz".

Poggio

Le puso Chimuela de nombre y escribió: “Se acabaron las mañanas para dormir. Ahora soy mamá”. Sus seguidores la felicitaron por haber adoptado y por sumar una nueva integrante a su familia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Juli Poggio y su error en Pasapalabra.

El insólito error de Juli Poggio en Pasapalabra que se volvió viral: "¡Pinocho!"

La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.

"No soy una viuda negra": Luciana Martínez, ex Gran Hermano, se defendió tras salir en libertad

últimas noticias

Caso YPF: la Justicia de EEUU anuló la condena por la expropiación

Caso YPF: la Justicia de EEUU anuló la condena por la expropiación

Hace 6 minutos
play

Seguí el discurso de Milei en la inauguración de un Centro de Formación de Capital Humano

Hace 17 minutos
Julieta Poggio, y un anuncio en redes sociales.

Juli Poggio confirmó que será mamá de una gatita: "Se acabaron las mañanas para dormir"

Hace 21 minutos
Uno de los referentes de la parrilla contemporánea porteña

El exclusivo restaurante de Puerto Madero donde la tradición ganadera se convierte en experiencia premium

Hace 34 minutos
Franco colapinto se enfrenta a un desafío inédito en su carrera en la F1. 

Gran Premio de Japón de la F1: a qué hora clasifica Colapinto

Hace 35 minutos