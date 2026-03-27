El mensaje de Juli Poggio que alegró a sus fans: "Soy mamá" La influencer reveló que agranda su familia y contó los detalles de los controles: "Está todo perfecto". + Seguir en







Julieta Poggio, y un anuncio en redes sociales. Redes sociales

La influencer Julieta Poggio sorprendió con el anuncio de su maternidad y mostró la imagen de la nueva integrante de su casa. “Hoy es un día muy feliz”, explicó la exparticipante de Gran Hermano en un video en su cuenta de Instagram.

En el video se pueden ver juegos, baño para gatos, rascador entre otras cosas para que el animal tenga mayor comodidad en la casa. Fiel a su estilo, mostró que le compró comedero y bebedero al emprendimiento de un seguidor suyo y recomendó la página.

“Todavía no llegó y ya es una malcriada, miren todo lo que le compré”, contó inicialmente. Luego llegó y se emocionó: “No entiendo cómo la gente es tan cruel que puede dejar gatitos bebés en una caja, en la calle. Me conmovió mucho adoptar y estoy re feliz".