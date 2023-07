Desde que salieron, ambos se mostraron juntos cada fin de semana cuando hacían las presencias en la Bresh, incluso una de esas apariciones en las redes sociales empezaron a especular que entre ambos existió beso por el pequeño detalle de una foto: el Primo tenía los labios con brillos, el mismo color que portaba Disney esa misma noche.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio en la Bresh Redes Sociales

Ahora, los hermanitos volvieron a coincidir en Bariloche, donde juntos tuvieron tres días intensos con presencias en diferentes lugares turísticos de la ciudad sureña. Según detalló Ángel De Brito, el interinato de los exparticipantes del reality fue hacer presencias en diferentes boliches característicos del lugar, y también en el Cerro Catedral, Cerro Viejo y Mirador.

Durante esa breve estadía, Poggio no tuvo tapujos en mostrarse junto al campeón del programa más visto en Telefe en los últimos meses.

Julieta Poggio Marcos Gionocchio

Tras confirmar su separación, Julieta Poggio no se oculta y se mostró junto a Marcos Ginocchio

De estadía por unos días en Bariloche, Julieta Poggio se encargó de subir fotos de sus días en el sur patagónico y en ellos, si bien se mostró junto a su hermana Camila y otras personas, también se fotografió junto a Marcos Ginocchio, con quien coincidió por compromisos laborales.

Julieta Poggio Instagram

En una de esas presencias, Julieta y Marcos estuvieron en el boliche Cerebro, donde se sacaron fotos juntos y según trascendió, el salteño ya tenía pactado el viaje con agencias de egresados y a la bailarina y a ella le habrían sumado a último momento. “Garpan juntos! Más desde que se separó de Lucca”, trascendió desde sus allegados.

Entre otras fotos y video que trascendieron en las redes sociales, no solo se los puede ver disfrutando de la nieve, sino que también de la noche y hasta posaron juntos para las cámaras y bailaron desde un balcón. Desde allí, saludaron a los presentes.

https://twitter.com/elejercitodelam/status/1675683296993329155 En este video del vlog de Juli Poggio se escucha a cami decir: "Al otro día se levantaba con él a la mañana". Escuchen con sus propios oidos ¿Sensaciones? #LAM pic.twitter.com/qDMnxh93U2 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) July 3, 2023

Lucca Bardelli opinó sobre el supuesto romance de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

En pleno viaje de la actriz a Bariloche con Marcos Ginocchio, su exnovio, Lucca Bardelli se refirió a los rumores de romance que une a los ex participantes del reality de Telefe.

“No vi mucho lo que se dijo sobre Marcos y Julieta. Mi separación de ella la tomé como algo mío y un crecimiento, ajeno a lo que pueda hacer ella. Cuando soltas a una persona, la soltas en todo sentido, yo sé que a mí me respetó y yo la respeté a ella, está perfecto que alguien la haga feliz”, explicó el joven en diálogo con Mitre Live.

Y agregó: “No tengo idea qué pasa entre ellos. Si me llego a enterar que el día después que cortamos estuvieron, no me daría igual, es como piensa cada uno. Yo siempre la jodía a Juli y le decía ‘el día que corte con vos vas a estar con otro, pero porque es así, hay personas que son así”.