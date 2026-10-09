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La reacción de Benjamín Vicuña tras el impactante aluvión que sacudió a Chile

El reconocido artista utilizó sus plataformas digitales para manifestar su acompañamiento a las familias afectadas por la emergencia climática.

El mensaje del actor sobre la triste situación ocurrida en el país vecino.

El mensaje del actor sobre la triste situación ocurrida en el país vecino.

Un aluvión extremo causó momentos de gran angustia en Chile luego de que intensas precipitaciones desataran un violento aluvión en la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile. La fuerza del agua y la acumulación de barro provocaron importantes destrozos materiales en la vía pública, logrando arrastrar vehículos a su paso y provocando el vuelco de una unidad de transporte colectivo. Ante la gravedad de la situación, Benjamín Vicuña visibilizó lo sucedido a través de sus redes sociales.

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Conmovido por las alarmantes imágenes que llegaban desde su tierra natal, el trasandino utilizó las historias de su cuenta personal de Instagram para reflejar la magnitud del desastre natural. El intérprete reposteó un material audiovisual donde se aprecia el violento avance de la corriente por las calles afectadas, acompañando la filmación con unas breves palabras dirigidas a los damnificados por la emergencia: “En mi país en estos momentos. Abrazos”, manifestó el actor.

La contingencia climática tuvo su epicentro en el barrio San Carlos de Apoquindo, punto donde el desborde de un canal y la reactivación de cauces naturales generaron severas complicaciones en el trazado urbano. Frente al crítico escenario, los organismos de rescate y las autoridades locales desplegaron de inmediato un amplio operativo con equipos de asistencia, al tiempo que emitieron un alerta preventivo solicitando a los vecinos que eviten circular por las zonas anegadas.

El saldo que dejó el devastador aluvión en Chile

El Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) presentó el informe oficial tras la emergencia climática que golpeó con dureza a la comuna de Las Condes en Santiago de Chile. El relevamiento inicial confirmó un saldo de seis personas lesionadas, casi dos mil viviendas con daños menores y decenas de inmuebles con destrozos de consideración, además de doscientas hectáreas anegadas.

Sobre los heridos, el delegado presidencial Germán Codina indicó que continúan “recabando información para poder contar con la certeza de que solo tengamos los seis lesionados que hemos conocido hasta el momento, incluyendo un menor de edad de un año, con una fractura”.

Frente a la gravedad del cuadro de situación, el Poder Ejecutivo dispuso decretar la zona de catástrofe para agilizar el despliegue de ayuda en los barrios afectados. De manera simultánea, cuadrillas del Ejército, Carabineros, Bomberos y personal municipal iniciaron intensas tareas para remover los escombros y liberar las arterias viales. Según precisó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, más de mil ciudadanos debieron recibir asistencia de emergencia, al tiempo que las fuerzas policiales detuvieron a un hombre de nacionalidad venezolana implicado en episodios de robo aprovechando el caos.

En lo que respecta al origen técnico del fenómeno, los expertos explicaron que se trató de un evento meteorológico de rápido desarrollo conocido como "flash flood", caracterizado por el arrastre masivo de sedimentos en un lapso muy acotado. En relación con las causales del desborde, el funcionario Germán Codina señaló: “presumimos el bloqueo, el taponeo del canal subterráneo que permite desaguar habitualmente el agua que escurre por la quebrada”, lo que provocó que el caudal busque vías alternativas.

Pese a los daños registrados en la red vial, las autoridades mantuvieron una perspectiva favorable respecto a los plazos de normalización y la restitución de prestaciones en las zonas golpeadas. En ese sentido, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, llevó tranquilidad a la población e indicó a Radio Infinita que “la situación está controlada”, asegurando que durante el transcurso de las próximas jornadas contarán con “prácticamente la totalidad de los caminos despejados para la circulación y los servicios básicos repuestos”.

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