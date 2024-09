La profunda reflexión de Pampita tras ventilar los chats con Roberto García Moritán

Pampita filtró chats con Roberto García Moritán y confirmó la separación: "Me enteré de todo"

Fue horas después de publicar en sus historias de Instagram una publicidad, dejando en claro una vez más que los conflictos personales no interfieren en nada con su vida profesional. En él mostró cómo se preparaba para afrontar el fin de semana mientras se aplicaba manteca de cacao en los labios y posteriormente hacer su rutina de skin care. “Amo este momento cuando me relajo y me entretengo”, señaló ante sus más de ocho millones de seguidores.