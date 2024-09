Infidelidad, corrupción y divorcio millonario: los escandalosos detalles de la separación entre Pampita y Roberto García Moritán

La relación entre Pampita y Roberto García Moritán está rota y no tiene vuelta atrás: aseguran que el divorcio ya está en curso y podría contemplar cifras millonarias. Esta ruptura tiene su correlato no solo en las infidelidades, sino en las denuncias por corrupción contra el ministro porteño, que habría funcionado principal disparador.

De acuerdo con lo que contó Débora D'Amato en La Mañana por C5N, la gota que rebasó el vaso fue la presunta denuncia por corrupción contra su marido, alegando que contrató a casi 400 personas que fueron calificadas como "ñoquis" por su calidad de militantes.

Ese hecho afectaría fuertemente la imagen de la modelo y conductora, que aseguran que mantiene el 90% del hogar que comparte con su marido. "Las infidelidades no son lo que rompe la pareja, la cuotaparte es la exposición que le da a Pampita un marido flojo de papeles por su rol político y la estupidez de los engaños y sus manejos", reveló la panelista.

Pampita contra García Moritán La pareja se encuentra atravesando una crisis tras los rumores de infidelidad de parte de él. Redes Sociales

Hasta el momento, el único que habló públicamente del tema fue Moritán, mientras que ella prefiere mantenerse en silencio. De todas formas, la separación es un hecho: incluso la emergencia económica del ministro porteño sería tal que no descartan que le pida dinero para llevar adelante el divorcio.

Este escándalo no cayó para nada bien puertas adentro del Gobierno de la Ciudad, que está buscando la forma "elegante" de deshacerse del titular de la cartera de Desarrollo Económico. Este martes habría sido tema de conversación en una reunión del Gabinete, por lo que ya le habrían pedido la renuncia.

Paralelamente, García Moritán había dejado expreso su deseo de formar parte de La Libertad Avanza, situación que se especula que podría usar para tapar su escandalosa salida del PRO.

Moria Casán explotó contra Pampita y Susana Giménez: "Dos mononeuronales..."

La diva Moria Casán estalló contra Pampita y Susana Giménez, acusándolas de ser "2 mononeuronales" y terminando por quedar en el ojo de la tormenta de las redes sociales por estas palabras.

Ante la publicación de @MundoFamososOk en X (ex Twitter) en la que confirmó que Pampita estará presente en el programa de Susana Giménez, Moria Casán sorprendió a todos con un picante comentario. "2 mononeuronales, ¿se entenderán? Jasa (sic)", escribió la exjurado del Bailando 2023.

Con este posteo, obtuvo más de 5 mil me gustas y casi 600 respuestas, con opiniones divididas entre sus seguidores con respecto a sus polémicas palabras. Todo esto no hace más que avivar el interés por el programa de la conductora en Telefe, ya que ahora la gente querrá saber si alguna de las dos le va a contestar.

Luego, la cuenta de LAM compartió este post e ironizaron que fue algo tranquilo. Ante esto, Moria Casán señaló: "Todos me llaman a mi por ser Tutankamón, conozco las sábanas, verdades y mentiras de muchos, me asombra su decadencia, el felpudeo (sic) berreta, explícito y obvio del entorno para que no salgan de su nube y tomen la realidad".