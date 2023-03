La polémica declaración de Andrea Rincón en medio del escándalo con Jey Mammon

Durante el aire de la Rock and Pop, los conductores iniciaron un debate a raíz de estos hechos que salpican a los famosos, allí fue cuando la actriz indicó que en años anteriores estaba bien visto ser adolescente y salir con alguien mayor, como por ejemplo de la edad de un padre.

"Mi abuela se casó a los 15 años y mi abuelo tenía más o menos esa edad que dice Sofía Gala", respondió Rincón, recordando el vínculo de la hija de Moria con un hombre de 40 años. Sin embargo, uno de sus colegas explicó que "para la ley no existe lo consensuado cuando tenés 15 años".

A esa altura de la conversación, el periodista Federico Flower, columnista de espectáculos del programa que conduce Martín Ciccioli, remarcó: “Haya o no consentimiento, menor de 18 años es delito”, pero nuevamente la ex de Gran Hermano, sostuvo: "Antes no era delito. Se casaban. ¿Cuando esto pasó ya se había cambiado a 16? Claramente, lo que digo, es que antes la mentalidad era otra".

En ese sentido, sorprendió con una confesión. "De hecho, de chica yo también a los 15 años tenía un novio de 33. Antes las cosas eran naturalizadas y distintas. Teníamos en la tele a Guillermo Francella diciendo la nena, a Alberto Olmedo y Jorge Porcel pichicateando a dos minas, durmiéndolas para violarlas, era lo cultural y lo que consumimos”, remató.

Jey Mammon, mano a mano con Jorge Rial en C5N: "A Lucas le deseo que pueda sanar su alma"

Jey Mammon le concedió una entrevista exclusiva a Jorge Rial para C5N que puede verse completa este viernes en Argenzuela.

Entre otras cosas, el conductor acusado por Lucas Benvenuto confesó: "Estoy en shock, paralizado". "A Lucas le deseo que pueda sanar su alma", agregó.

"¿Qué buscas con esta nota y con el comunicado?", le preguntó Rial al comienzo de la entrevista exclusiva de C5N. "Quiero contar cómo estoy, porque hace una semana no digo nada. Estoy en mi casa, mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, paralizado, tomo clonazepam todo el tiempo", contestó Jey Mammon.

ENTREVISTA COMPLETA de JORGE RIAL a JEY MAMMON: PARTE 1

“Estoy pasando el peor momento de mi vida”, agregó el conductor visiblemente afectado por la situación que atraviesa.

Conmovido, expresó a C5N: “No sé que va a pasar con mi vida, pero sí se algo es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Yo soy esto, el que quiere que me acompañe y el que no, que se quede en el camino”.

ENTREVISTA COMPLETA de JORGE RIAL a JEY MAMMON: PARTE 2

"¿A Lucas que le dirías?", preguntó Rial. "Le deseo que pueda sanar su alma", le respondió Mammon. "Si dentro de lo que él siente, que yo no comparto, él siente que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”, confesó.