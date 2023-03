Jey Mammon rompió el silencio: "Mi necesidad es gritar a los cuatro vientos esta atrocidad"

"No sé qué va a pasar en mi vida, pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Soy esto, el que quiere, que me acompañe y, si no, que se quede en el camino" , afirmó Jey Mammon en la entrevista exclusiva con C5N .

En el diálogo con Jorge Rial, el exconductor de "La peña de morfi" le dedicó unas palabras a su denunciante: "Le deseo de corazón que pueda sanar su alma y que, si dentro de lo que él siente, de lo cual yo no comparto, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo".

ENTREVISTA COMPLETA de JORGE RIAL a JEY MAMMON: PARTE 1

Tras varios días de silencio, el presentador sostuvo: "Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente".

"Judicialmente no hay un tema, con el comunicado busqué expresarme. Es un comunicado que es mío, pero no soy yo el que habla, son palabras de abogados. Yo, así como me ves sentado, estoy así desde el primer día, sentado, tirado o abatido. El comunicado es una manera de 'algo hay que hacer'. Ahora siento que lo puedo hacer, me está costando un huevo pero es esto lo que tengo que hacer. Yo necesito gritar a los 4 vientos no mi verdad, la verdad", afirmó.

"El chico que fue con él a la fiesta me escribió un mensaje hace dos días y me puso 'no puedo creer lo que te está haciendo'. También me dijo que antes de hacer la denuncia le escribió por Instagram y le puso, '¿te acordás cuando tenía 14 años y yo estaba con Jey?' Él le dijo que no es así y Lucas lo bloqueó. Sostengo todo el tiempo que Lucas es un chico que es víctima de una historia que yo ahora estoy dilucidando tremenda", añadió.

"Me cuesta decir que es un mentiroso. Pero lo escuché decir que se le confunden los datos. Yo en este teléfono guardo todo. Tengo toda mi historia de amor con él. No voy a mostrar el audio que tengo porque lo respeto. 'Si no me contestás, yo no soy de esas personas que va a ir a la televisión'. Me dijo que no tenga miedo. Me bloqueó y no pude contestarle", señaló.

ENTREVISTA COMPLETA de JORGE RIAL a JEY MAMMON: PARTE 2

"Estoy pasando probablemente el peor momento de mi vida, lo que me meto en el el cuerpo hace que lo esté transitando de la mejor manera posible. Estoy hace una semana en mi casa, mis amigos me visitan y contienen, estoy en shock, paralizado y tomo clonazepam todo el tiempo para sobrellevar esta situación. El estado que se ve no es en el que estoy realmente", agregó.

Y agregó: "Él dice que a los 14 años un hombre lo entrega a mí y yo lo violo y lo drogo, lo llevo a mi casa vestido y a la mañana siguiente aparece desnudo y con rasguñones. No puedo eludir esto, porque mi necesidad es gritar a los cuatro vientos esta atrocidad".

ENTREVISTA COMPLETA de JORGE RIAL a JEY MAMMON: PARTE 3

Jey Mammon dijo que "hace 14 años nos reíamos de ciertas cosas, decíamos ciertas cosas, hacíamos ciertas cosas y hoy el mundo afortunadamente es otro. Saquémonos la careta, si alguien necesita ver el numero 18 discutámoslo en un debate moral. Esto fue hace 14 años, es un debate absolutamente moral. Si hablamos del día de hoy, no es la sociedad de hace 14 años y la ley de hace 14 años. Afortunadamente la ley también cambió. ¿Ese es el debate? ¿O que yo me estoy comiendo una condena social por una denuncia por violar, drogar y abusar de un nene de 14 años?".

En otro pasaje de la entrevista, detalló que "lo conocí a los 16 y empecé a salir a los 17 o 18. No lo recuerdo, pero en definitiva hace 14 años ser puto era vivir en la marginalidad total, aunque con esto no me estoy justificando en absoluto".

El conductor sostuvo que "fue un vinculo fuerte con él, muy lindo, implicó que hasta le componga una canción. Fue una de las pocas canciones de amor que compuse en mi vida. Fue un vinculo hermoso, aunque hoy representa otra cosa. No es lo mismo lo que fue y lo que es".