La denuncia contra Jey Mammon: ¿por qué se habla del vicio de la voluntad?

Uno de los puntos más críticos de la respuesta del conductor en su video es la especificación de la edad que tenía el joven en el momento en que se conocieron ambos. "La primera vez que tuvieron relaciones sexuales, el denunciante estaba dormido. Además, hubo consumo de sustancias y/o algo en la bebida", explicó Carreras, citando detalles de la denuncia de Benvenuto.

Ante este testimonio, agregó que "cuando vos no querés, no consentís, hay abuso". Luego, continuando con el análisis, la abogada mencionó el relato de Lucas: "En la segunda ocasión, él refiere dolor y le pidió que pare y el denunciado no paró. Y en la tercera ocasión, dice que se dio por vencido".

"Esto ya no se puede solucionar, no se puede remediar jurídicamente. Todo esto es un alegato mediático", indicó la abogada.

Además, explicó que "esto es como en una pelea en boxeo: no vas a poner a un peso pesado con un peso mosca. Para las relaciones sexuales es lo mismo: no podes poner a alguien de 16 con alguien de 32. Está viciada la voluntad".

"Esto el Código lo prevee, es abarcativo, todas las posibilidades las da. Hay que saber calificar la conducta; es lo que no se hizo cuando denunció este muchacho", explicó al tiempo que sostuvo que se cometieron varios errores: "El primero es como se caratuló la denuncia, se caratuló como abuso sexual".

"¿Por qué se habla del vicio de la voluntad? Si alguien con algún tipo de seducción, de engaño, te hace creer que esto está bien, estamos frente a un abuso", añadió.

Lucas Benvenuto, el joven denunciante, contó que conoció al actor y conductor televisivo cuando tenía 14 años y mantuvo un vínculo durante varios años. Posteriormente, Mammon realizó un descargo a través de las redes sociales donde dio su versión y sostuvo que "él en esa fiesta tenía 16", en relación al evento donde se cruzaron por primera vez.

"A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en esa fiesta, en una fiesta que se dio ese día y él dice que tenía 14 años", agregó el conductor en dicho video.