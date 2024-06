La picante respuesta de Roberto Moldavsky a Romina Mangel tras acusarlo de colgarse de Gerardo Rozín

El humorista no se quedó callado luego de que la periodista haya dicho que no estuvo presente durante el último tiempo de la enfermedad del exconductor de La Peña de Morfi. "Boludeces, no", disparó.

El actor escuchó los dichos de la periodista y respondió en Socios del Espectáculo: "No voy a hablar de eso... del puterío de Manguel. Que ella diga lo que quiera, me parece bien, es un país libre".

"Boludeces, no. Y menos con alguien que no está. No me interesa. Yo fui muy amigo de Gerardo Rozín, no de toda la vida como ella, pero sí de los últimos años y estoy feliz con eso, y muy triste de que se fue", sentenció el exconductor de 1D2 en eltrece.

Previamente él había dicho: “Rozín se convirtió en mi gran amigo de la vida. Lamentablemente nos despedimos casi dos días antes... Nos vimos en un almuerzo. (...) Hablábamos de la vida”. Pero esto no cayó bien para nada a Manguel y por eso comenzó el escándalo.

Romina Manguel no le dejó pasar ni un comentario a Roberto Moldavsky sobre Gerardo Rozín y le contestó en detalle. Sucede que el humorista había asegurado que lo extraña y que era un gran amigo, pero la periodista le respondió: “Te hubieras acordado cuando se estaba muriendo”.

En una entrevista para LAM, el humorista lanzó: "Rozín se convirtió en mi gran amigo de la vida. Lamentablemente nos despedimos casi dos días antes... Nos vimos en un almuerzo. (...) Hablábamos de la vida. Gerardo se vino a Mar del Plata cuando hice temporada y durmió en mi casa cuando habitualmente él no dormía en la casa de nadie, siempre se quedaba en hoteles".

De esta manera, quiso exponer que tenían una gran relación, pero la periodista lo negó. “Leo gente extrañando a un amigo que falleció. Mirá vos. En vida y enfermo te portaste mal. Con él y con su familia. No sé si sabías cuánto padeció tu destrato”, disparó sin filtro en su cuenta de X.

Pero lejos de que quede ahí, Socios del Espectáculo la fue a buscar y le consultó por qué había opinado eso: "No se portó bien con la familia. Sino fijate quien retuiteó mi mensaje... Carmela, la mamá de la hija de Gerardo. Es un tema muy complicado para mí. Colgarse de alguien que se murió y que no puede salir a desmentir un montón de barbaridades que estás diciendo, que no son ciertas...".