Renunció uno de los conductores estrella de El Trece y presentó a su reemplazante

“¿Cómo les va? Como ya saben, hoy es mi último programa, la verdad la pasé increíble, estos dos meses van a ser inolvidables, aprendí mucho en Una de dos. Y bueno, como cuando te vas de vacaciones, y a un amigo le dejas tu casa, le decís che, regame las plantas", reveló al aire Moldavsky.

Moldavsky y Fede Bal Redes sociales

Como es habitual en ellos, trajeron el humor a la charla por eso Bal expresó: "¿Qué lugar de mierda me queda no? Es el amigo que te saca todo". Pero el conductor indicó: “No, te dejo un programa fantástico Fede. ¿Sabés que te quiero no? Esto es una amistad que viene de la pileta caliente".

Luego aclaró que priorizará su carrera: “Gracias por el aguante a toda la productora, a Boxfish, a todos. Vuelvo al teatro, el 8 de junio vuelvo al teatro, pero bueno Fede, lo único, acá fiestitas no".

Levantaron sorpresivamente el programa de un conductor estrella de El Trece: "El rating no acompañaba"

El Trece realizó un cambio en su grilla y decidió levantar uno de los programas centrales de la tarde para que sea reemplazado por otro, pero antes intentó hacer un cambio en el formato que no resultó. En su lugar comenzará un éxito y dará qué hablar.

Fue Ángel de Brito en LAM quien sorprendió al revelar que se termina El Legado: "Levantaron el programa de Matías Martin de El Trece. Él ya terminó de grabar y se tomó vacaciones. El rating no acompañaba y eso es lo que llevó al final del programa".