La periodista que filmó a la China Suárez y Colapinto en Madrid contó más detalles: "De la mano y acaramelados"

Magalí Bujia Sica habló en explosivo con Guillermo Fava y el equipo de Argentina en Vivo por C5N : “Los vimos, pero no sé si tan infragantis porque ellos iban caminando tranquilos. Por lo menos, por parte de l a China, sentí que ella quería ser vista. Estaba muy sonriente ”.

La comunicadora explicó, tal como se puede escuchar en la filmación, les empezó a gritar para que la actriz se dé vuelta para que no queden dudas que eran los argentinos que había pasado un momento juntos. “Ella sonrió y saludó. Él como que empezó caminar un poco más rápido, acelerando el paso”, señaló en referencia al gesto del joven de 21 años, quien rápidamente se tomó la cara con las manos al ver que estaban siendo filmados.

“No es que me entero de que ellos estaban en el restaurante, solo sabía que ellos estaban el barrio. Yo estoy en el bar Salamanca con una amiga, ella se va y al rato nos avisa: ‘Chicas acabo de ver a la China Suárez con Franco Colapinto de la mano y muy acaramelados’. Entonces fue ahí donde dije ‘tenemos que irnos para allá’".

Los argentinos fueron vistos ingresando al restaurante cerca de las diez de la noche y salieron a dos de la mañana. “Es una zona donde hay muchos restaurantes que van varias celebridades, pero por alguna razón se me dio por esperar, pero cuando estábamos por darnos por vencidas, una de mis amigas los vio y si bien nos empezamos a reír, efectivamente eran ellos”, relató Bujia Sica.

Embed - C5N on Instagram: "LA CHINA SUÁREZ Y FRANCO COLAPINTO, ¿JUNTOS? Difundieron imágenes del piloto y la actriz a la salida de un restaurante en Madrid, España, y crecen los rumores de un romance." View this post on Instagram A post shared by C5N (@c5n)

Luego de cenar juntos, La China Suárez y Colapinto fueron a un boliche juntos

Maglí Bujia Sica dio más detalles de cómo fue la noche de Eugenia “La China Suárez” junto a Franco Colapinto. “Cuando ellos salieron lo hicieron por la puerta principal, algo que llamó la atención porque cuando llegaron lo hicieron por una puerta aledaña, es decir, el de emergencia. Se supone que habían pedido un reservado, como bajo perfil”, explicó en C5N.

Al mismo tiempo, la periodista reconoció que al salir del restó “estaban con contacto físico, no se si abrazados, pero él tenía la mano en el hombro de ella”: “Cuando los vimos estaban de la mano, pero automáticamente cuando se dieron cuenta que estábamos grabando se soltaron. Mi amiga que los vio llegar, me confirmó que hubo un beso”.

Pero la noche no terminó después de la cena en Los 33, sino que Magalí confirmó que si bien pensaron que se habían ido al departamento de él porque vive en el barrio Justicia, “recién me avisaron que en realidad después fueron visto en una discoteca”. “Todavía no se cuál, pero esa es la primicia”, sostuvo.

“Cuando terminé la filmación lo subí a los cinco minutos a mis redes y también se lo mandé a mi amigo, Pepe Ochoa, periodista de LAM. Por los comentarios que vi en redes sociales, vi que los fanáticos de Colapinto no lo recibieron muy bien”, indicó.

Por último, la comunicadora aseveró que La China viajó a Madrid con su hijo más chico, Amancio, y “me contaron que él le había pagado el pasaje a ella para que venga”.