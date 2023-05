La película de Netflix basada en una historia real que es protagonizada por Anne Hathaway y es un éxito

Esta es la película de Netflix basada en una historia real protagonizada por Anne Hathaway que no te podes perder.

La historia dramatiza el caso de Robert Bilott contra la corporación de fabricación de productos químicos DuPont después de que contaminaron una ciudad con productos químicos no regulados.

Esta producción está inspirada en una historia real basada en "The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare" de Nathaniel Rich. Pertenece al género thriller legal y cuenta con una duración de 126 minutos.

Sinopsis de El precio de la verdad, la exitosa película de Netflix

Este film cuenta la historia de un tenaz abogado cuyo bufete defiende a compañías químicas, y en un caso particular termina descubriendo el oscuro secreto que conecta un número creciente de muertes y enfermedades con una de las corporaciones más grandes del mundo.

Al tratar de demostrar la veracidad de sus investigaciones y en el proceso de lograrlo arriesga su futuro, su trabajo y hasta su propia familia para sacar a la luz la verdad.

Reparto de El precio de la verdad

Este thriller legal tiene a los siguientes actores destacados como protagonistas: