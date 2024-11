La pelea entre Silvina y Vanina Escudero: qué dijeron las protagonistas

Las hermanas Silvina Escudero y su hermana Vanina se distanciaron hace cuatro meses por motivos que no habían trascendido hasta ahora. L a pelea habría sido por un tema económico entre ambas.

En el programa LAM en América, la panelista Yanina Latorre aseguró: "Yo tengo entendido que el marido de Silvina les prestó dinero porque no estaban bien económicamente y quedaron complicados. Ahí es donde viene el problema".

La panelista del programa que conduce Ángel de Brito detalló la pelea: "Les prestó dinero, el marido de Silvina que es empresario, le da laburo a Waldo, porque él llega sin nada y tiene una familia que mantener, no vinieron con guita de Uruguay".

Según la descripción de la "angelita", Silvina se asoció con su hermana para lanzar una marca de trajes de baño y la inversión era del marido de la bailarina que es empresario. Así habrían empezado los problemas de dinero entre ambas. "Se enfrentan porque eran las dos pero la plata venía de un solo lado, más el laburo, la guita prestada, y no había como ánimo de devolución ni de portarse como ellos pretendían", detalló Latorre.

La expareja de Matías Alé reveló este miércoles en Intrusos que "no se trata de dinero", y por más que el panel de periodistas y la propia conductora Flor de la V insistieron pero se excusó de hablar de su hermana. Hace unos días, Silvina escribió en sus redes sociales: "La persona que más necesitaba me enseñó que no necesito a nadie", y se supone que hablaba de su hermana.