La indignación de Silvina Escudero por las invitaciones de Matías Alé a su casamiento: "Que se las ahorre"

La bailarina respondió en los medios: "Le ahorramos las dos invitaciones, que no gaste en papel, ni en envío, ni texto, ya está. ¡Basta! Imaginate en la mesa que estemos Floppy, Graciela, Andrea, yo y todas las que somos, que ya ni sé cuántas somos”.

La mediática se refirió así a la exvedette Graciela Alfano, las modelos Floppy Tesouro y Andrea Estevez. Alé intimó además con su colega Sabrina Ravelli y la reconocida actriz venezolana Grecia Colmenares.

El galán también se casó con María del Mar Cuello Molar, a fines de 2015, la exesposa cordobesa con la que dejó el país y se fue a México para empezar una nueva vida. Desafortunadamente, al poco tiempo todo salió mal y él terminó internado en una clínica de salud mental con un brote místico.

Aseguró sobre su presente: “Soy una persona feliz y me encanta compartir mi felicidad con quien sea. El que quiere venir que venga. El que se quiere subir al trencito de la alegría que venga y el que no, que se quede en su casa. Estoy tan feliz y tan hermoso que nada lo perturba. Nada lo va a modificar y si Silvi no quiere venir… bueno no vendrá”. En cambio, Alfano y Tesouro habrían confirmado participar del evento.

La nueva vida de Matías Alé

En febrero de 2024, Matías Alé volvió a mostrarse en los medios con un excelente estado físico, ya que bajó 18 kilos, sale a caminar todos los días, cultiva una vida más espiritual. Contó que tiene varios emprendimientos relacionados con el espectáculo y de otros rubros, pero que se mantiene lejos de la noche.

La larga relación de Alfano con Alé

Matías Alé y Graciela Alfano fueron pareja durante una década pero hace 16 años que se separaron. Según reveló Alé en una entrevista, se conocieron en el teatro de Mar del Plata: "Yo conocía a sus padres, Eduardo y Susana que son dos soles. Cada uno estaba en su historia, en veranos diferentes, no pasó nada y volvimos a Buenos Aires. Conectamos y eso forma parte de nuestra intimidad", reveló.

Fue en 1999, y se consolidaron en una de las grandes parejas de la farándula argentina. La diferencia de edad fue una de las críticas que enfrentaron, ya que Matías Alé, en ese entonces, tenía 23 años, y Graciela Alfano, 45.