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Era una figura de El Trece, se fue del canal e inició una nueva vida: ahora es empresaria

La periodista amplió su perfil laboral. En la actualidad, se encuentra trabajando en proyectos propios y capacitaciones.

La periodista lanzó una empresa orientada a capacitaciones para compañías y equipos de trabajo.

La periodista lanzó una empresa orientada a capacitaciones para compañías y equipos de trabajo.

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La conductora Sandra Borghi inició una nueva etapa profesional luego de cerrar un largo ciclo en El Trece, señal donde trabajó durante 25 años. Luego de su despedida de Mediodía Noticias en diciembre del año pasado, la periodista decidió ampliar su horizonte laboral y enfocarse en proyectos vinculados al mundo empresarial y audiovisual.

Las mediáticas comparten la terna con Georgina Barbarossa entre otras figuras.
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Aunque continúa ligada a los medios a través de Radio Mitre y su participación en streaming en DirecTV (DGO), la conductora comenzó a desarrollar una faceta diferente dentro del universo de la comunicación. Su presente profesional está atravesado por nuevos desafíos que la alejan parcialmente de la agenda de todos los días

En paralelo, también avanza en otros proyectos creativos, entre estos la producción de un documental basado en hechos reales junto a Edi Smite para una plataforma, lo que muestra que sigue buscando diversificar sus actividades.

Sandra Borghi

El rol empresarial de Sandra Borghi

Luego de dejar su histórico lugar en El Trece, Sandra Borghi explicó que actualmente concentra gran parte de su energía en un emprendimiento propio. La periodista lanzó una empresa orientada a capacitaciones para compañías y equipos de trabajo.

“Este año estoy más enfocada en el rol empresarial, ya que monté una nueva empresa de capacitaciones. Trabajo mucho con corporaciones en temas de oratoria, storytelling y entrenamiento de voceros. Ese es hoy mi trabajo más fuerte y el que me lleva más tiempo”, contó en una entrevista con la revista Gente.

Sandra Borghi

Además, contó más detalles sobre cuál es el enfoque de este nuevo proyecto: “Me planteé salir un poco de la actualidad para elaborar este rol empresarial con un formato de mirada 360 sobre la comunicación de las empresas. Mi propuesta busca visibilizar a la compañía desde su narrativa profunda y su ADN, capacitando a sus voceros”. De esta manera, se encuentra construyendo una etapa profesional enfocada en asesoramiento corporativo y formación en comunicación, mientras mantiene presencia en medios tradicionales y digitales.

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