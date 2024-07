La nueva vida de una ex-Gran Hermano alejada de la TV y del reality: "Jamás imaginé..."

Esta noticia fue confirmada por las propias protagonistas de la obra de teatro durante un vivo de Instagram en conjunto a la bailarina. “Primero te quiero dar la bienvenida y decirte que manejamos una alegría muy grande por recibirte y creemos que sos ideal para este personaje”, expresó Fernández.

Ante estas palabras, Virginia se mostró muy contenta con la posibilidad: “Yo estoy como loca, estoy súper feliz y agradecida con la oportunidad. Jamás me imaginé esto”.

Tras poder confirmar su papel donde debutará este 9 de Julio, el sueño de Vir se hizo realidad y no pudo ocultar su sorpresa y felicidad cuando finalmente vio su nombre en la cartelera del teatro Liceo ubicado sobre la Avenida Rivadavia.

En la foto que se volvió viral en las redes sociales, se la puede ver a la exhermanita señalando el cartel donde su nombre está junto al de Fede Salles, Mario Pasik y Santi Ramundo.

Virginia de Gran Hermano se suma a Legalmente Rubia tras la salida de Costa

Debido a la salida de Costa en Legalmente rubia, la obra que protagoniza Laurita Fernández en el teatro Liceo, rápidamente los productores llamaron en la humorista de Gran Hermano, Virginia Demo, quien no dudó en aceptar la propuesta laboral, ligado a su profesión.

En Intrusos hablaron con Costa al conocerse que la exhermanita firmó para ocupar su lugar. “No es mi reemplazo. Eligieron a una actriz para el rol de Paulette. Me parece fantástico, fabuloso, porque es una persona muy popular. Me caería mal si llaman a alguien que sea mi enemiga. Le deseo a Virginia que disfrute... yo tardé 25 años en pisar ese escenario”, señaló la panelista de Cortá Por Lozano (Telefe).